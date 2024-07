Xherdan Shaqiri segna forse il suo gol più bello con i colori della Nazionale negli ottavi di finale contro la Polonia a Euro 2016. Keystone

Xherdan Shaqiri si ritira dalla Nazionale svizzera dopo 14 anni. Il beniamino del pubblico, con il suo brillante piede sinistro, ha fatto esultare la Svizzera più volte. Ripercorriamo i suoi più grandi colpi di genio.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il 15 luglio 2024 Xherdan Shaqiri annuncia il suo ritiro dalla Nazionale svizzera.

Nei suoi 14 anni di carriera con la maglia rossocrociata, Shaqiri ha segnato 32 gol e fornito 34 assist.

Il basilese si è sempre distinto, soprattutto nelle partite importanti. Mostra di più

Tra il marzo 2010 e il luglio 2024, Xherdan Shaqiri ha giocato 125 partite con la Nazionale svizzera. Ha segnato 32 gol e fornito 34 assist. Il basilese, noto anche come «Folletto Magico», «Cubo di Potenza» o «Messi Alpino», è stato l'uomo dei grandi appuntamenti fino alla sua ultima apparizione.

3 marzo 2010: il debutto contro l'Uruguay

Il 3 marzo 2010, Xherdan Shaqiri ha debuttato con la Nazionale svizzera di Ottmar Hitzfeld nella sconfitta in amichevole per 3-1 contro l'Uruguay. Poco tempo dopo, Shaq è convocato per la Coppa del Mondo. In Sudafrica fa una breve apparizione nella partita finale del girone contro l'Honduras (0-0).

Xherdan Shaqiri al suo debutto nel 2010. Keystone

Qualificazioni agli Europei 2010: il primo gol di Shaqiri è già un colpo di genio

Shaqiri ha poi fatto la sua prima apparizione importante nella sua seconda partita competitiva il 7 settembre 2010. Il 18enne, entrato come sostituto all'intervallo, ha bucato il portiere dell'Inghilterra Joe Hart con un gol da sogno dalla lunga distanza nelle qualificazioni ai Campionati Europei. Il match termina 3-1 in favore dei britannici.

La rete contro l'Inghilterra 16.07.2024

2011, qualificazione agli Euro: prima tripletta e primo cartellino giallo

Il 6 settembre 2011 ci ha messo un'altra volta lo zampino, quando la Svizzera è andata in svantaggio contro la Bulgaria nelle qualificazioni agli Europei.

Ha ribaltato da solo la situazione nel secondo tempo con una tripletta impeccabile. Dopo il gol del 2-1, si è tolto la maglietta e ha ricevuto un cartellino giallo: ne seguiranno solo altri tre prima della fine della sua carriera con la Nati.

Xherdan Shaqiri si toglie la maglia dopo il secondo gol. Imago

Coppa del Mondo 2014: la tripletta contro l'Honduras

Shaqiri è stato oggetto di critiche ai Mondiali 2014 dopo le prime due partite dei gironi. Tuttavia, come spesso accade in questi momenti, ha raggiunto la massima forma sotto pressione.

Il 25 giugno 2014 ha segnato una tripletta per battere l'Honduras e far passare la Svizzera agli ottavi di finale. Lì la Nazionale ha perso contro l'Argentina per 0-1 dopo i tempi supplementari. Guardate lo spettacolo di Shaqiri nel video qui.

Shaqiri goals at major tournaments.



Some crackers here…



A Thread 🧵



2014 World Cup vs Honduras pic.twitter.com/TwcSUcZ37F — Football Remind ⚽️ (@FootballRemind) June 19, 2024

Xherdan Shaqiri fa fuori l'Honduras da solo e ha un chiaro messaggio per i suoi critici. Imago

Euro 2016: il gol da sogno contro la Polonia

Due anni dopo la sua tripletta contro l'Honduras, Shaqiri segna uno dei suoi gol più belli negli ottavi di finale degli Europei contro la Polonia. All'82esimo minuto, si alza in volo e segna con un colpo di tacco laterale per l'1-1. Il gol sarà ricordato per sempre, anche se poi la Svizzera perderà ai rigori e sarà eliminata dal torneo.

Xherdan Shaqiri has retired from international football 💔



We’ll never forget the absolute bangers 😢pic.twitter.com/u7Ml4dYHth — Empire of the Kop (@empireofthekop) July 15, 2024

Coppa del Mondo 2018: gol vincente contro la Serbia - doppia aquila inclusa

Il 22 giugno 2018, Shaqiri viene mandato in profondità nell'emozionante partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Serbia a pochi secondi dalla fine e completa l'attacco con il gol del 2-1.

Si strappa la maglietta e fa notizia con la sua doppia aquila celebrativa. Riceve anche il secondo dei quattro cartellini gialli della sua carriera in Nazionale per essersi tolto la maglietta.

Xherdan Shaqiri mostra l'esultanza della doppia aquila. Keystone

Euro 2021: doppietta contro la Turchia e gol contro la Spagna

La Svizzera è sotto pressione dopo le due partite del girone di Euro 2021. Una vittoria contro la Turchia è d'obbligo. Una partita fatta per Shaqiri. Ancora una volta, segna due volte in una partita importante per portare la Svizzera a una vittoria per 3-1.

È l'inizio di una piccola favola estiva: la Svizzera passa ai quarti di finale. Lì segna contro la Spagna per 1-1 - il sogno di una semifinale si infrange solo ai rigori.

Xherdan Shaqiri festeggia il suo gol per il 3-1 contro la Turchia. Keystone

Coppa del Mondo 2022: Shaqiri segna ancora contro la Serbia

Ai Mondiali invernali in Qatar, Shaqiri fornisce l'assist per il gol vincente nella vittoria per 1-0 contro il Camerun. Nella seconda partita del girone contro il Brasile (0-1), Murat Yakin lo manda in panchina.

Contro i serbi, gli è stato concesso di ricominciare e naturalmente fa centro. Dopo 20 minuti segna il gol che apre la strada alla vittoria per 3-2.

Bandiera svizzera invece di doppia aquila: Shaqiri e Co. hanno imparato dal passato. Keystone

Euro 2024: gol di classe mondiale contro la Scozia

Shaqiri gioca solo due delle cinque partite di Euro 2024, ma è sufficiente per mostrare la sua classe. Contro la Scozia, parte dall'inizio e ripaga il favore con un gol da sogno.

Al 26esimo minuto, spara il pallone sulla traversa, calmando i nervi di tutti gli svizzeri e segnando il pareggio per l'1-1. Con questo gol scrive anche un pezzo di storia del calcio.

Golasso di Shaqiri 19.06.2024

Euro 2024: un ultimo colpo di genio contro l'Inghilterra

Dopo il suo gol da sogno, viene nuovamente lasciato fuori contro Germania e Italia. Ha avuto un'altra occasione solo nei quarti di finale degli Europei contro l'Inghilterra.

Entrato al 109esimo minuto, ha quasi deciso la partita con un calcio d'angolo diretto in porta, ma la palla è finita sulla traversa anziché in rete. Sarebbe stato il tipico gol alla Shaqiri. Ai rigori ha segnato con sicurezza, ma poiché Manuel Akanji è stato l'unico giocatore a sbagliare, la Svizzera è stata eliminata.