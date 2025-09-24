Infantino KEY

I Mondiali del 2030 potrebbero comprendere 64 squadre. Già allargata da 32 a 48 nazionali, che si contenderanno il trofeo nel 2026, la rassegna potrebbe ulteriormente allargarsi per l'edizione del centenario.

SwissTXT Swisstxt

Ne hanno parlato a New York il presidente della FIFA e i rappresentanti sudamericani di calcio e politica promotori dell'idea, messa sul tavolo già nel mese di marzo.

Se la proposta sudamericana dovesse essere accettata si giocherebbero ben 128 partite, una per nazione in Uruguay, Paraguay e Argentina, le altre distribuite in Spagna, Portogallo e Marocco.