Breel Embolo è la figura tragica dell'avventura della Svizzera ai Mondiali. All'inizio del torneo non gli viene permesso di volare negli Stati Uniti, alla fine viene espulso per doppia ammonizione e la Svizzera torna a casa. In mezzo ci sono due gol, due assist e una lunga serie di falli subiti.

Prima il divieto di volo, poi il tuffo Embolo protagonista nel bene e nel male: il suo Mondiale inizia e finisce con un dramma

Ecco di cosa si tratta Dopo il problema del visto, Breel Embolo è diventato uno dei protagonisti del Mondiale della Svizzera con due gol e due assist.

L'attaccante della Nati ha trascinato la squadra fino ai quarti di finale, lottando spesso contro marcature molto dure.

Contro l'Argentina la sua espulsione per doppia ammonizione ha però cambiato l'inerzia della partita e segnato il finale. Riepilogo creato con

Breel Embolo è il protagonista assoluto del Mondiale della Svizzera. Lo è ancora prima del calcio d'inizio e lo rimane fino agli ultimi istanti dell'avventura della Nati.

Inizialmente non gli viene infatti permesso di entrare negli Stati Uniti perché ad aprile era stato condannato per un episodio risalente al 2018 relativo a minacce e avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di visto.

Per giorni la Nazionale attende a San Diego il suo attaccante di riferimento, che arriva così tardi da saltare persino l'ultima amichevole prima dell'esordio contro l'Australia. «Abbiamo bisogno di Breel e lui ha bisogno di noi», aveva dichiarato allora Murat Yakin.

Il ct non riusciva a immaginare un Mondiale senza Embolo. Conosce bene quanto siano importanti la sua presenza fisica e la sua potenza al centro dell'attacco per la Nati e per il suo sistema di gioco. Nessun altro attaccante svizzero possiede caratteristiche simili.

Embolo trascina la Svizzera

Fortunatamente il 29enne riesce a essere pronto per l'esordio mondiale e segna subito il primo gol della Svizzera contro il Qatar. Nel corso del torneo realizza un'altra rete e serve due assist. A questo si aggiungono decine di duelli con difensori spesso costretti a ricorrere alle cattive. Soprattutto contro Bosnia e Colombia viene continuamente trattenuto, strattonato e preso a calci, spesso oltre i limiti del regolamento.

E sembra che tutto stia andando per il meglio. Con Embolo a fare reparto da solo in attacco, la Svizzera chiude al primo posto il girone, elimina l'Algeria conquistando la prima vittoria della sua storia in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale e supera poi anche la Colombia agli ottavi.

Anche nei quarti contro l'Argentina la squadra dà l'impressione di poter compiere un'altra impresa. Al 67esimo, Dan Ndoye firma il pareggio contro i campioni del mondo in carica. La Svizzera prende in mano la partita e sembra avere l'inerzia dalla propria parte.

L'espulsione cambia tutto

Poi arriva il momento che cambia tutto. Al 72esimo, Embolo viene ammonito per un'evidente simulazione a centrocampo. Per lui è il secondo cartellino giallo e la Svizzera resta in dieci uomini. In superiorità numerica, l'Argentina prende il sopravvento e si impone 3-1 dopo i tempi supplementari.

È una circostanza sfortunata che il VAR intervenga per segnalare all'arbitro di aver ammonito il giocatore sbagliato, cioè un argentino. Solo in quel momento, infatti, il direttore di gara può correggere la propria decisione e mostrare invece il cartellino giallo all'attaccante elvetico.

«Uno scandalo», come ha ripetuto più volte il telecronista della «SRF» Sascha Ruefer, però non lo è. «Un atteggiamento da saputello da parte della squadra arbitrale e privo di tatto», come lo definisce l’opinionista di blue Sport ed ex allenatore della Nati Rolf Fringer, è probabilmente una descrizione più calzante.

Resta però un fatto: se sei già ammonito e ti lasci andare a una simulazione così evidente, corri un rischio enorme. La regola della «mistaken identity», che consente di correggere un'ammonizione assegnata al giocatore sbagliato, era stata illustrata alle squadre prima del torneo e non è stata applicata per la prima volta durante questo Mondiale.

La Svizzera esce così di scena ai quarti di finale. E, suo malgrado, Embolo torna sulle prime pagine non per i due gol e i due assist, ma per quell'espulsione destinata a pesare sul finale dell'avventura mondiale della Nati.