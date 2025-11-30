I tifosi della Nazionale vogliono fare il tifo per la Svizzera anche in Nord America, ma a quale prezzo? Keystone

Se volete sedervi dal vivo nello stadio ai Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico la prossima estate, dovrete dare fondo ai vostri risparmi. I prezzi dei biglietti esploderanno una volta terminate le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

La FIFA consente la rivendita libera senza limiti di prezzo e applica commissioni del 15% ad acquirenti e venditori, anche per i prezzi altamente gonfiati.

In città come New York, le critiche all'esplosione dei prezzi stanno crescendo. I politici locali chiedono misure per garantire che i tifosi locali non siano esclusi. Mostra di più

La nazionale svizzera si è qualificata con fiducia per i Mondiali di calcio del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.

Ma per molti tifosi della Nazionale che vogliono assistere dal vivo alle partite della Coppa del Mondo, l'attesa potrebbe svanire rapidamente. I prezzi dei biglietti sulla piattaforma di rivendita della FIFA sono infatti già alle stelle.

Solo per la partita inaugurale in Messico sono già apparse offerte di quasi 100'000 dollari. Secondo una ricerca di «Eurovision News Spotlight», qualcuno ha addirittura chiesto quasi un milione di dollari per un biglietto della semifinale.

Da tempo è normale che i biglietti della Coppa del Mondo vengano rivenduti. La novità è però che la FIFA non pone più alcun limite sulla propria piattaforma.

Chiunque possieda un biglietto può stabilire liberamente il prezzo. Allo stesso tempo, per la prima volta, alcuni biglietti originali hanno un prezzo variabile: possono quindi diventare più costosi o più economici a seconda della domanda.

I biglietti ufficiali sono disponibili a partire da circa 60 dollari. Sul mercato secondario, anche questi posti vengono ora offerti per diverse centinaia o decine di migliaia di dollari.

La FIFA realizza un profitto

Particolarmente complicato: La FIFA riscuote un'ingente commissione quando i biglietti vengono rivenduti. Sia il venditore che l'acquirente devono pagare il 15% ciascuno.

Con un prezzo di rivendita di 100 dollari, ciò significa che il venditore riceve solo 85 dollari, l'acquirente paga 115 dollari - e l'associazione mondiale intasca 30 dollari.

La FIFA giustifica il modello facendo riferimento agli standard internazionali nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Tali sistemi sono comuni in Nord America.

Invece in Messico i prezzi eccessivi del mercato secondario sono vietati dalla legge. Ma secondo gli osservatori, la piattaforma viene utilizzata anche lì per offrire biglietti a prezzi notevolmente superiori a quelli originali, senza alcun intervento visibile.

Critiche da parte dei politici

I prezzi stanno esplodendo soprattutto in metropoli come New York e Los Angeles. Questo fenomeno sta attirando anche le critiche dei politici.

Il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani ha lanciato una petizione per fermare l'andamento dei prezzi. Durante la campagna elettorale ha avvertito che il «più grande evento sportivo del mondo» si sarebbe svolto alle porte di casa loro, ma sarebbe stato inaccessibile per molti residenti.