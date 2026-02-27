Sorridete: negli ultimi anni il Presidente della FIFA Gianni Infantino si è fatto fotografare più volte con i capi di Stato, ultimamente spesso con Donald Trump. imago

Il 26 febbraio 2016, Gianni Infantino viene eletto presidente della FIFA, succedendo a Sepp Blatter. Ripercorriamo alcuni momenti speciali, emozionanti e bizzarri della carriera del vallesano.

Jan Arnet Jan Arnet

L'inizio del viaggio

Quando nel 2015 la FIFA era alla ricerca di un nuovo presidente, dopo le annunciate dimissioni di Sepp Blatter, Gianni Infantino - all'epoca segretario generale della UEFA - si mise in lizza.

Il 26 febbraio 2016 vinse le elezioni a Zurigo contro lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa del Bahrein. Infantino si è poi presentato senza opposizione per la rielezione nel 2019 e nel 2023 ed è stato confermato al Congresso della FIFA.

Un calcio d'angolo che fece il giro del mondo

L'uomo più potente del calcio mondiale è anche un calciatore di talento? Il video che ha fatto il giro della rete qualche anno fa suggerisce il contrario...

35 donne iraniane arrestate sotto gli occhi di Infantino

Nel marzo 2018, Infantino si è recato in Iran e ha assistito a una partita di calcio. Prima dell'inizio della partita, si era detto felice dei progressi che l'Iran stava facendo per migliorare la situazione delle donne, soprattutto per ciò che riguardava il calcio.

Ma mentre il vallesano era seduto in tribuna, fuori dallo stadio si sono verificate scene spiacevoli. 35 donne sono state arrestate dalla polizia perché volevano assistere alla partita all'interno dello stadio.

Interrogato sull'accaduto, il capo della FIFA ha dichiarato poco dopo: «Alla FIFA non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Ma possiamo sempre far sorridere le persone».

Marzo 2018: Infantino visita l'allora presidente iraniano Hassan Rouhani. Keystone

Elogi per la Russia di Putin

Alla vigilia della sua prima Coppa del Mondo a capo della FIFA, Russia 2018, il nativo di Briga ha invitato i «media occidentali» a «non dipingere tutto ciò che viene dall'Oriente - dalla Russia o dal mondo arabo - con colori scuri».

Al termine del torneo, l'italo-svizzero ha annunciato che, a suo avviso, i critici di Vladimir Putin si sbagliavano completamente. «La Coppa del Mondo ha cambiato la Russia». Un anno dopo, il presidente della FIFA è stato insignito dell'Ordine dell'Amicizia da Putin.

In occasione della successiva Coppa del Mondo, la Russia fu bandita dalla partecipazione in quanto le truppe del presidente Putin avevano invaso l'Ucraina.

La Russia è ancora bandita dalla FIFA e non può partecipare a nessuna competizione extra nazionale. Tuttavia, Gianni si è recentemente espresso a favore del ritorno delle squadre russe alle competizioni internazionali.

Gianni Infantino posa con Vladimir Putin alla Coppa del Mondo 2018. Keystone

«Qatar, Qatar, Qatar! FIFA, FIFA, FIFA!»

Pochi giorni prima del sorteggio per la Coppa del Mondo 2022, il vallesano ha voluto creare euforia in Qatar. In un discorso pubblico, ha presentato il programma di volontariato e ha elogiato tutti i futuri collaboratori. Infine, ha cercato di stimolare il pubblico con dei cori.

Ai presenti è stato chiesto di gridare «Qatar» tre volte, poi «FIFA» tre volte. Ma quasi nessuno si è unito al suo entusiasmo e i cori si sono spenti dopo pochi secondi.

La scena ha fatto rapidamente il giro dei social media ed è stata immediatamente seguita dalla derisione del pubblico del web.

An early taste of a soulless World Cup - here's FIFA President Gianni Infantino trying (and failing) to start a chant of Qatar, Qatar, Qatar, FIFA, FIFA, FIFA pic.twitter.com/2c2noqO7R2 — The Upshot podcast (@UpshotTowers) March 28, 2022

Il discorso «Oggi mi sento...» prima della Coppa del Mondo 2022

Prima dei Mondiali di calcio del 2022, il figlio di immigrati italiani ha suscitato scalpore a livello internazionale durante una conferenza stampa a Doha, quando ha detto: «Oggi mi sento... gay, disabile, arabo, africano, lavoratore migrante...».

Un'esagerazione retorica che è stata ampiamente criticata come inappropriata e non professionale.

Il mantello sulle spalle di Leo Messi dopo la vittoria della Coppa del Mondo

L'Argentina vince la Coppa del Mondo 2022, apice della scintillante carriera di Lionel Messi. Ma poco prima della consegna del trofeo, una scena provoca un'espressione di disappunto. L'emiro del Qatar e il presidente della FIFA mettono un mantello nero trasparente sulle spalle del capitano dell'Argentina.

Si tratta di un bischt, un indumento tradizionale arabo. Messi sembra irritato, ma lascia fare e poco dopo solleva il trofeo con indosso il mantello.

Molti hanno criticato il fatto che il momento più bello della carriera di uno dei migliori calciatore di sempre sia stato offuscato dal bischt.

L'emiro del Qatar mette una veste speciale a Lionel Messi. imago

Premio FIFA per la pace al presidente americano Trump

In occasione del sorteggio per la Coppa del Mondo 2026, Infantino ha consegnato a Donald Trump un «Premio FIFA per la pace» appositamente creato e lo ha elogiato pubblicamente, scatenando critiche per la violazione della neutralità politica e provocando reclami ufficiali.

Pochi giorni fa, si sono sollevate nuove critiche quando il vallesano è apparso come ospite alla prima riunione del controverso Consiglio di pace del presidente statunitense, annunciando in un discorso «una vera partnership» tra l'organismo e l'organo di Governo del calcio mondiale.

Il capo della FIFA ha poi indossato un cappellino degli Stati Uniti: una scena che, di nuovo, è stata vista dai media come una violazione della neutralità.

Infantino indossa un cappellino USA. Keystone

L'italo-svizzero diventa anche libanese

Pochi giorni fa, l'italo-svizzero è diventato ufficialmente cittadino libanese grazie a una processo eccezionale a lui riservato. «Sono orgoglioso di essere libanese», ha scritto in un post su Instagram a metà febbraio.

Ha in seguito pubblicato un video in cui dichiara - in inglese - il suo amore per lo Stato arabo mediterraneo mentre si fa prendere le impronte digitali per il passaporto, per poi mostrarlo sorridente.

Giova ricordare che Infantino è nato in Svizzera da immigrati italiani ed è sposato con una donna libanese.

Molti elogi, ma non da parte di Blatter

Anche se l'uomo più potente del calcio mondiale è criticato da più parti e spesso ridicolizzato, ha dalla sua molti sostenitori.

In più di 200 Paesi, il lavoro del capo dell'associazione è visto positivamente. Oltre a Trump, Putin e co. anche importanti star dello sport parlano ripetutamente in modo positivo del 55enne.

«Ha un cuore calcistico», ha detto recentemente Karl-Heinz Rummenigge, per esempio. «Gianni è un uomo del popolo. Chiunque lo conosca meglio capisce che tipo di persona è e quali valori rappresenta», ha commentato la leggenda della NFL Tom Brady.

Uno dei suoi maggiori critici, tuttavia, è il suo predecessore Sepp Blatter, che lo ha accusato di governare come re Sole: «Chi è la FIFA oggi? È composta solo dal suo presidente Infantino. La FIFA è una dittatura!».