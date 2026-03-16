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Ecco perché I tifosi del Basilea si arrabbiano dopo l'intervista al presidente David Degen: «Uno zimbello»

Björn Lindroos

16.3.2026

Il presidente del Basilea David Degen 
Il presidente del Basilea David Degen 
KEYSTONE

Prima della partita con il Servette, David Degen, ai microfoni di blue Sport, ha dato al suo allenatore Stephan Lichtsteiner una garanzia di lavoro per la prossima stagione. I tifosi della squadra renana non sono entusiasti e si sfogano.

Björn Lindroos

16.03.2026, 19:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il presidente del Basilea David Degen esprime pubblicamente la sua fiducia nei confronti dell'allenatore Stephan Lichtsteiner e garantisce che rimarrà al suo posto anche nella prossima stagione.
  • Molti tifosi reagiscono in modo critico alle dichiarazioni del numero 1 della società e ricordano le partite chiave perse dal neo allenatore e Ludovic Magnin.
  • Nonostante le critiche, il Basilea ha festeggiato una vittoria per 3:1 contro il Servette poco dopo l'intervista di Degen. È stato il quarto successo di Lichtsteiner sulla panchina dei renani.
Mostra di più

Prima della vittoria contro il Servette, il presidente del Basilea David Degen ha rilasciato una chiara dichiarazione a blue Sport. «Lo sosteniamo pienamente», ha detto a proposito dell'allenatore Stephan Lichtsteiner. E gli ha anche dato una garanzia di lavoro: «Andremo sicuramente alla prossima nuova stagione con lui».

Le dichiarazioni del 43enne hanno suscitato il malcontento dei tifosi. Alcuni hanno sfogato la loro rabbia sui social media. «Uno zimbello», ha scritto un utente sotto il post di Instagram di blue Sport. «Degen ha dimenticato di aver perso le tre partite più importanti?», chiede un altro. Un terzo aggiunge velenosamente: «Dovrebbe andarsene subito».

«Chiacchiere a non finire»

Ci sono anche molte critiche sotto il post di Facebook di blue Sport. «Chiacchiere a non finire», dicono. Oppure: «Il modo in cui si è creduto alle qualità di Magnin? Per me non è una dichiarazione credibile». L'ex allenatore Ludovic Magnin viene citato ancora e ancora: «Oh cielo. Magnin ha fatto di meglio».

Ma tra i commenti critici, ci sono anche alcune osservazioni positive: «Ben detto. Siamo tutti pienamente d'accordo con te», ha scritto un utente di Facebook. E qualcuno su Instagram ha elogiato: «Per una volta parole chiare da parte del capo».

Le dichiarazioni sul clima polarizzano

Per la maggior parte, tuttavia, i commenti sono negativi. È sorprendente che molti tifosi prendano in giro le dichiarazioni di Lichtsteiner della scorsa settimana, quando dopo la sconfitta a San Gallo aveva detto che faceva troppo caldo.

Dopo la garanzia del presidente, l'ex stella della Juventus, oggi allenatore, festeggia la sua quarta vittoria sulla panchina dei rossoblù: un perentorio 3:1 contro il Servette

L'intervista a David Degen (in tedesco)

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