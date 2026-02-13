A Kalshi non è permesso offrire giochi d'azzardo autorizzati in Svizzera. Ciononostante il marchio era visibile durante la trasmissione televisiva internazionale di una partita della Nazionale. Questo tipo di pubblicità è vietato nel nostro Paese.

Zeki Amdouni ha tirato il suo rigore mentre sul tabellone pubblicitario compariva la pubblicità di una piattaforma di scommesse sospesa.

Ecco perché tutti i rigoristi svizzeri sono stati accompagnati fino al dischetto da un compagno di squadra

Istruttore di volo si lancia dall'aereo durante l'addestramento e lascia l'allieva ai comandi: «Sai cosa devi fare»

Condannato il cacciatore che ha ucciso un lupo in Valposchiavo. Ecco la sanzione

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la trasmissione della SRF della partita dei Mondiali tra Svizzera e Colombia, sono state visibili pubblicità a bordo campo relative alla piattaforma di scommesse Kalshi, vietata in Svizzera, che offre giochi d’azzardo senza autorizzazione.

La SRF, l'autorità di vigilanza sui giochi d'azzardo (Gespa) e l'UFCOM non ci vedono alcun problema, poiché le immagini fanno parte del segnale televisivo internazionale e la SRF non ha alcuna influenza sulla pubblicità a bordo campo nello stadio.

Il consigliere nazionale del PS Ueli Schmezer mette in guardia dal pericolo che le piattaforme di scommesse online rappresentano per i giovani, mentre il collega del PLR Wasserfallen non ritiene necessario intervenire, poiché la pubblicità all’estero è legale. Riepilogo creato con

Zeki Amdouni è appena entrato in campo quando Svizzera e Colombia decidono l’esito degli ottavi di finale ai rigori. Si avvicina alla porta, tira e segna.

Nelle immagini della SRF, la Nazionale esulta. Ma sullo schermo, accanto a loro, lampeggia una pubblicità che in Svizzera è un argomento delicato: Kalshi.

Cosa è Kalshi?

Kalshi non è un normale sito di scommesse. La piattaforma è considerata, insieme a Polymarket, uno dei principali cosiddetti «mercati di previsione».

Qui gli utenti scommettono non solo sui risultati sportivi, ma anche sulla politica, sull’economia e, soprattutto, sugli avvenimenti mondiali.

Le domande su cui è possibile scommettere sembrano in parte assurde: Donald Trump si presenterà alla finale dei Mondiali? Verrà pronunciata una determinata frase in un discorso? Un capo di governo si dimetterà?

Il problema: questo tipo di scommesse su eventi reali può essere manipolato grazie a informazioni privilegiate, a maggior ragione se qualcuno è in grado di influenzare direttamente l’evento stesso.

In casi estremi, una personalità di spicco potrebbe annunciare pubblicamente una cosa, scommettere sul contrario e poi agire in modo diverso.

La legge sui giochi d'azzardo prevede il divieto di pubblicità

La politica svizzera ha optato anni fa per norme rigorose. Chiunque voglia offrire giochi d’azzardo in Svizzera deve essere in possesso di un’autorizzazione.

Gli operatori sprovvisti possono essere bloccati. E la legge sui giochi d’azzardo stabilisce espressamente all’articolo 74: «È vietata la pubblicità di giochi d’azzardo non autorizzati in Svizzera.»

L'autorità di vigilanza sui giochi d'azzardo Gespa, su richiesta di blue News fa sapere che include Kalshi tra questi giochi d'azzardo: attraverso la piattaforma verrebbero offerte, tra l'altro, scommesse sportive non autorizzate in Svizzera.

L'indirizzo web Kalshi.com figura quindi nella lista dei siti bloccati dal 2025. I fornitori di servizi internet devono impedirne l'accesso.

Chi aggira il blocco e gioca su tali siti, secondo l’Autorità di vigilanza sui giochi d’azzardo, non è in linea di principio passibile di sanzioni penali.

Ma non gode più della protezione garantita dalla normativa svizzera.

Il direttore della Gespa, Manuel Richard, cita ad esempio «rigorosi requisiti di sicurezza, misure contro la manipolazione, prevenzione della dipendenza dal gioco e controlli di accesso», ovvero, ad esempio, divieti di accesso per i minorenni o per le persone con problemi di dipendenza.

La SRF non avrebbe «alcuna influenza» sugli striscioni pubblicitari

Ciononostante Kalshi è apparso su SRF durante la partita della Svizzera ai Mondiali. La spiegazione dell’emittente: la pubblicità non è stata inserita da loro.

La portavoce della SRG Lorena Sauter ha scritto, in risposta a una richiesta di blue News, che per la produzione internazionale in diretta del cosiddetto «segnale mondiale» è responsabile l’emittente ospitante incaricata dalla FIFA, ovvero la società di produzione in loco.

Tutte le emittenti televisive del mondo avrebbero ripreso quelle immagini, comprese SRF, RTS e RSI. Le emittenti della SRG «non avrebbero alcuna influenza né sulla produzione né sulla pubblicità a bordo campo negli stadi», scrive Sauter.

Anche la Gespa non intende intervenire in questo caso specifico. «La Gespa non interverrà in questo caso», scrive il direttore Manuel Richard.

Il motivo: «Il divieto svizzero sulla pubblicità non si applica in questo caso». La pubblicità a bordo campo farebbe parte del segnale televisivo internazionale prodotto all’estero.

Richard fa riferimento al principio del Paese d'origine o dello Stato di trasmissione. In parole povere: un programma è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'emittente.

Le norme relative alla pubblicità televisiva possono quindi variare da un paese all'altro, anche per altri prodotti come i generi voluttuari.

La pubblicità affissa «è una realtà»

Secondo Gespa, sarebbe invece chiaramente inammissibile un altro caso: «Se un’emittente svizzera inserisse in modo mirato nel proprio palinsesto pubblicità per offerte di giochi d’azzardo non autorizzate».

È proprio questo che la SRF nega. Non si tratta quindi di uno spot pubblicitario prenotato dalla SRF, bensì di una fascia pubblicitaria inserita nelle immagini in diretta internazionali.

Questa posizione è sostenuta dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che vigila sulle emittenti della SRG.

L'UFCOM definisce la pubblicità a bordo campo durante le partite internazionali di calcio come «pubblicità occulta», ma non la considera un problema: «La pubblicità a bordo campo o i loghi dei marchi degli sponsor sulle maglie sono una realtà nel mondo dello sport», scrive la portavoce dell’UFCOM Delphine Schwab-Allemand in risposta a una richiesta di blue News.

In altre parole: nel caso delle trasmissioni in diretta, un’emittente non può fare praticamente nulla per contrastare l’effetto pubblicitario voluto, se è costretta a riprendere le immagini senza modificarle.

Cosa ne pensano i politici?

Diversi politici interpellati non hanno voluto esprimersi sull’argomento durante le vacanze estive. Solo due consiglieri nazionali hanno preso posizione.

Christian Wasserfallen (PLR) sottolinea che la pubblicità è stata trasmessa in uno stadio di calcio canadese, dove non è vietata. Il fatto che la SRF trasmetta questo spot anche nei salotti svizzeri e soprattutto nelle zone di proiezione pubblica non costituisce «una notizia», poiché la SRF non ha alcuna influenza sulle partnership pubblicitarie.

Il collega del PS Ueli Schmezer, invece, vede nelle piattaforme di scommesse digitali un problema in crescita: «Queste piattaforme hanno un enorme potenziale di dipendenza. Trasformano il cellulare in un casinò digitale, dove le persone – i giovani sono particolarmente a rischio – possono perdere denaro 24 ore su 24, sette giorni su sette», afferma Schmezer.

Un'analisi del «Wall Street Journal» conferma quanto affermato dall'ex conduttore: il quotidiano è giunto alla conclusione che appena lo 0,1% dei conti Polymarket incassa i due terzi dei profitti complessivi.

I professionisti, che dispongono di dati più accurati, e gli addetti ai lavori sottraggono denaro ai dilettanti.