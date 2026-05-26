Zlatan Ibrahimovic sta valutando chi mettere sulla panchina del Milan al posto di Allegri, silurato a fine stagione. KEYSTONE

Il Milan ha clamorosamente mancato l'accesso alla Champions League, perdendo la sfida decisiva contro il Cagliari. Il terremoto ha visto l'esonero di Allegri e altri dello staff. Ora la proprietà e Ibra cercano un nuovo allenatore. Ecco chi potrebbe prendere le redini del Diavolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Milan, sconfitto dal Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha perso l'accesso alla Champions League. Giocherà per contro in Europa League.

Smacco che ha portato all'esonero immediato del coach Massimiliano Allegri e di parte dello staff.

Ibrahimovic e la proprietà (RedBird) stanno ora valutando chi mettere sulla panchina del Diavolo.

Tra i nomi più accreditati vi sono Andoni Iraola (ex Bournemouth) e Xavi Hernandez, ex stella del Barcellona.

In lista ve ne sono altri, tra cui van Bommel e Italiano. Mostra di più

Come annunciato dal club lunedì, la collaborazione tra il Milan e Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada è cessata con effetto immediato.

I proprietari americani hanno dichiarato che è giunto il momento di un cambiamento e di una ristrutturazione completa.

I rappresentanti della società di investimento newyorkese RedBird, che ha acquistato il club quattro anni fa, hanno dovuto assistere domenica sera alla mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, a seguito della sconfitta casalinga per 2-1 contro il Cagliari.

Ricordiamo che i rossoneri non hanno partecipato a nessuna competizione europea la scorsa stagione, ma potranno almeno disputare l'Europa League nella prossima.

Un nuovo allenatore, due nomi in pole position

Scaricato Allegri, Ibrahimovic e collaboratori sono ora alla ricerca di qualcuno che posso riportare il Milan in Champions.

Andoni Iraola, allenatore uscente del Bournemouth, è emerso come obiettivo principale dei rossoneri. Il tecnico spagnolo, molto apprezzato, figura in una prestigiosa rosa di candidati per San Siro insieme alla leggenda del Barcellona Xavi Hernandez.

Il Milan ha così avviato i contatti con i rappresentanti di Iraola in merito al posto vacante di allenatore. Un articolo di «SunSport» ha rivelato che i rossoneri hanno contattato attivamente il tecnico.

Il basco, che ha recentemente concluso un triennio di successo al Bournemouth, sta ora valutando le sue opzioni, lasciando in sospeso il Crystal Palace, che lo corteggia da tempo.

Riflettendo sulla sua commovente partenza dopo aver conquistato un notevole sesto posto, Iraola ha dichiarato a «goal.com»: «Lo champagne è nello spogliatoio, abbiamo festeggiato come si deve. Mi sono goduto ogni secondo con i tifosi e con i giocatori; è davvero bello chiudere in questo modo e avere qualcosa da festeggiare».

«Resterò a Bournemouth fino a luglio. Tornerò a casa almeno per una settimana e mi prenderò il tempo necessario per prendere questa decisione».

Come detto, anche Xavi Hernandez è emerso come uno dei principali candidati alla panchina rossonera.

Mentre le voci su Antonio Conte - che ha lasciato Napoli e rimane in odore di Nazionale - si sono raffreddate. Fonti interne al Milan hanno riferito al «Corriere dello Sport» che il club sta puntando in particolare su profili progressisti «alla Cesc Fàbregas».

Xavi, attualmente senza incarico, è in cima alla lista, insieme a Iraola.

Secondo «sportmediaset», anche Mark van Bommel e Thiago Motta godono di grande stima da parte dello svedese. E non si possono escludere nemmeno Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

L'estate del calcio è appena iniziata e si può scommettere che per il Diavolo sarà oltremodo rovente.