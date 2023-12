Zlatan Ibrahimovic: il suo rapporto con il Milan continua. KEYSTONE

Per la terza volta in carriera Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan, ma questa volta per iniziare una nuova avventura nelle vesti di dirigente.

Dopo settimane di trattative, l’ex attaccante svedese ed il fondo di investimenti Red Bird che detiene la società milanese hanno trovato un accordo: sarà senior advisor della proprietà.

Il 42enne avrà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali. Ingaggiato per «rinforzare la cultura vincente del club», Ibrahimovic si occuperà anche dello sviluppo dei giocatori per alte prestazioni e di progetti speciali come il nuovo stadio.

Lo svedese ha giocato con la maglia del Milan dal 2010 al 2012, e poi ancora dal 2020 fino al termine della scorsa stagione. Con i rossoneri ha vinto due scudetti e una supercoppa italiana.

Cardinale: «Talento, intelligenza e spirito imprenditoriale»

«Abbiamo avuto tutti la fortuna di assistere alla grandezza di Zlatan come giocatore e al suo contributo nel portare AC Milan ai vertici della Serie A», ha affermato Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird.

«Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento atletico, ma anche l’intelligenza e lo spirito imprenditoriale. Il rispetto che Zlatan ha suscitato come giocatore, la sua presenza globale tra i fan di questo sport e le sue diverse competenze come imprenditore sono una combinazione potente sia per AC Milan che per RedBird. Per i nostri tifosi, i nostri giocatori, lo staff tecnico e il resto della comunità rossonera, sono entusiasta di potergli dare formalmente il benvenuto in squadra ancora una volta», si legge sul sito del Milan.

Qualunque sia il ruolo assegnatogli, uno come #Ibra non starà mai ai margini e vorrà sempre dire la sua. Si spera che possa incidere senza dover fare "tira e molla" con nessuno. pic.twitter.com/uNQwXJXLPv — Clyde (@diavolorn1899) December 11, 2023

Zlatan: «Per me si tratta di un ritorno a casa»

«Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare», ha detto l'ex calciatore svedese.

«Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo», ha concluso il neo dirigente dei rossoneri.

Swisstxt