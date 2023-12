Endrick KEYSTONE

Endrick Felipe Moreira è già un giocatore del Real Madrid. In Brasile, non per molto ancora, il 17enne ha segnato ben 11 reti, trascinando il Palmeiras al titolo nazionale. Il ragazzino ha così sfiorato il record di Ronaldo Nazario, in arte «Il Fenomeno» - dimostrando anche grandi doti coreografiche.

Due anni fa, il suo allora allenatore al Palmeiras aveva detto che «la cosa migliore che il club potrebbe fare ora è comprargli un biglietto per Disneyland. È ancora un bambino».

Endrick Felipe Moreira aveva 15 anni.

Dopo la Nike è stato il Real Madrid a fiondarsi su di lui acquistandone il cartellino, pagando 75 milioni di franchi. I biglietti per Disneyland se li può comperare da solo.

Una volta compiuti i 18 anni, il super talento brasiliano si trasferirà in Spagna, alla corte di Florentino Perez, dove ha un contratto fino al 2027 con una clausola di estensione fino al 2030.

Ma nel frattempo il ragazzino ha guidato il Palmeiras alla conquista del titolo del campionato brasiliano. Ha segnato anche nel pareggio contro il Cruzeiro (1-1), rete più che sufficiente per sigillare il secondo titolo consecutivo.

Quasi come Ronaldo «Il Fenomeno»

Endrick ha chiuso con 11 gol all'attivo, sfiorando di un solo gol il record di 12 in una sola campagna, fatto registrare dall'allora 17enne Ronaldo Nazario, diventato poi «Il Fenomeno».

Ama ballare e far ballare

Endrick ama fare gol e dopo aver segnato si assicura di festeggiare in modo straordinario. Se durante l'ultima sfida che è valsa il titolo al suo Palmeiras ha fatto ballare i difensori con il pallone tra i piedi, al termine, ha dato sfoggio delle sue doti coreografiche: subito dopo il fischio finale ha insegnato un paio di passi al suo compagno di squadra Rios.

I tifosi del Palmeiras sono pazzi di lui, e presto, anche i tifosi europei avranno modo di apprezzare sia le sue doti sportive, che quelle da ballerino.