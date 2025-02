L'allenatore dell'FCB Fabio Celestini con il suo assistente Davide Callà (a sinistra). Foto: Keystone

Martedì è stato annunciato che Stephan Lichtsteiner non sarà disponibile come assistente allenatore della Nazionale. Il co-allenatore dell'FCB Davide Callà è ora considerato il favorito principale e pare abbia ricevuto il via libera dal Basilea.

Redazione blue Sport Luca Betschart

La ricerca di un nuovo assistente allenatore della nazionale di Murat Yakin è in pieno svolgimento. Martedì è stato annunciato che Stephan Lichtsteiner ha rifiutato l'incarico. «Ci siamo parlati», ha dichiarato l'ex terzino, attualmente allenatore del Wettswil-Bonstetten, club di prima lega. «Ho deciso che al momento non sono disponibile per questo incarico».

Il nuovo favorito è ora Davide Callà, attuale vice allenatore di Fabio Celestini al Basilea. Il 40enne era fra i favoriti già un anno fa, ma alla fine la scelta era caduta su Giorgio Contini, che nel frattempo è passato allo Young Boys.

Il Basilea dà il via libera

Sembra che Callà non fosse apparentemente entusiasta dell'offerta di un contratto di sei mesi e di un compenso di alcune centinaia di franchi al giorno, perciò l'ASF ha migliorato la sua offerta.

Finora, tuttavia, l'FCB aveva escluso di lasciar partire il suo assistente allenatore, anche Fabio Celestini aveva mostrato poco entusiasmo per le voci uscite sul tema a gennaio. Ora però le cose sarebbero cambiate. Secondo il «Blick» il 40enne avrebbe ricevuto il via libera per il trasferimento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano zurighese il nuovo assistente di Yakin dovrebbe fare la sua prima apparizione in Nazionale a marzo, quando Xhaka e compagni sfideranno l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo. Dovrebbe poi tornare sulle rive del Reno sino a fine stagione, per poi entrare a tutti gli effetti a far parte dello staff della Nazionale.

L'accordo dovrebbe concludersi dopo la partita di Coppa Svizzera fra Basilea e Etoile Carouge di mercoledì sera, ma di certo prima di sabato, quando i rossoblù scenderanno in campo contro il Sion per il campionato.