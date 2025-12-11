Il Basilea lotta ma cede 2-1 all’Aston Villa, scivolando fuori dalla zona playoff a due giornate dal termine della fase campionato.
Il Basilea offre una prestazione convincente, ma non basta: al St. Jakob-Park l'Aston Villa si impone 2-1. I renani tengono testa a un avversario di livello e reagiscono bene al gol iniziale di Guessand al 12esimo.
Davanti a un attento Roger Federer, la squadra di Magnin trova il pareggio al 34esimo, quando Daniliuc finalizza al meglio un assist di Shaqiri, poco dopo una rete annullata a Leroy per un offside millimetrico.
Nella ripresa, però, l'attuale terza forza della Premier League mostra la propria superiorità tecnica: un tiro dalla distanza di Tielemans riporta avanti i Villans, reduci anche dal successo contro l'Arsenal.
Per il Basilea la sconfitta pesa in classifica: la squadra scivola fuori dalla zona playoff, fermandosi al 26esimo posto a due giornate dal termine della fase campionato.
L'Aston Villa di Unai Emery - già quattro volte vincitore dell'Europa League - resta invece in vetta insieme a Lione e Midtjylland.
Losanna pareggia in Conference
Il Losanna è stato fermato sullo 0-0 in casa del Kuopio.
I vodesi hanno così mancato l'aggancio all'8°posto, ma sono quasi sicuri di accedere almeno al playoff di Conference League.
Fine della partita
Al 53esimo Tielemans riporta avanti gli inglesi.
Fine primo tempo
Il pareggio arriva comunque al 34esimo! Punizione di Shaqiri, Daniliuc mette dentro! Il punteggio torna in parità.
Al 28esimo risponde Leroy! Il Basilea trova il pareggio, ma il VAR interviene e annulla la segnatura per una posizione di fuorigioco di Schmid nell'azione da gol.
Al 12esimo Guessand buca Hitz, dopo un errore di Shaqiri.
Magnin: «Dovrà essere una serata perfetta per fare risultato»
Questa sera al Basilea attende un compito arduo in Europa League. Al San Giacomo farà infatti visita l'Aston Villa, non solo un grande club inglese, ma anche una squadra in uno stato di forma straordinario: il gruppo guidato da Unai Emery ha vinto le ultime sette partite ufficiali, compresa la sfida casalinga contro l'YB in Europa League. Più recentemente, i Villans hanno battuto in campionato la capolista Arsenal e si trovano ora a soli tre punti dalla vetta.
Il Basilea, invece, non si presenta con la stessa brillantezza. Certo, la squadra di Ludovic Magnin ha vinto nel weekend contro il Winterthur e si è sbarazzata senza problemi del Grand-Saconnex in Coppa durante in settimana. Ma più che prove di forza, si è trattato di compiti da portare a termine.
«I ruoli sono chiaramente definiti, qui lo sanno tutti. Ma sappiamo anche che questo stadio ha già regalato notti magiche. La nostra sfida sarà quella di mettergli i bastoni tra le ruote. Nel calcio, in una partita può succedere di tutto», afferma in conferenza stampa l'allenatore Magnin guardando con ottimismo alla sfida casalinga. Tuttavia, anche il vodese sa bene che: «Dovrà essere una serata perfetta per ottenere qualcosa».
Attualmente, il Basilea occupa il 24esimo posto, l'ultimo utile per accedere alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale). Per difendere questa posizione e migliorare le proprie prospettive, punti insperati nell'ultimo impegno europeo dell'anno varrebbero oro. E regalerebbero al St.Jakob Park un'altra notte magica.
Il Basilea ospita l'Aston Villa!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Seguiremo con un occhio di riguardo il Basilea, di scena al San Giacomo contro l'Aston Villa. Riusciranno i renani a fare un colpaccio? Scoprilo insieme a noi.