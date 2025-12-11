Ludovic Magnin pensa positivo. Keystone

Questa sera al Basilea attende un compito arduo in Europa League. Al San Giacomo farà infatti visita l'Aston Villa, non solo un grande club inglese, ma anche una squadra in uno stato di forma straordinario: il gruppo guidato da Unai Emery ha vinto le ultime sette partite ufficiali, compresa la sfida casalinga contro l'YB in Europa League. Più recentemente, i Villans hanno battuto in campionato la capolista Arsenal e si trovano ora a soli tre punti dalla vetta.

Il Basilea, invece, non si presenta con la stessa brillantezza. Certo, la squadra di Ludovic Magnin ha vinto nel weekend contro il Winterthur e si è sbarazzata senza problemi del Grand-Saconnex in Coppa durante in settimana. Ma più che prove di forza, si è trattato di compiti da portare a termine.

«I ruoli sono chiaramente definiti, qui lo sanno tutti. Ma sappiamo anche che questo stadio ha già regalato notti magiche. La nostra sfida sarà quella di mettergli i bastoni tra le ruote. Nel calcio, in una partita può succedere di tutto», afferma in conferenza stampa l'allenatore Magnin guardando con ottimismo alla sfida casalinga. Tuttavia, anche il vodese sa bene che: «Dovrà essere una serata perfetta per ottenere qualcosa».

Attualmente, il Basilea occupa il 24esimo posto, l'ultimo utile per accedere alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale). Per difendere questa posizione e migliorare le proprie prospettive, punti insperati nell'ultimo impegno europeo dell'anno varrebbero oro. E regalerebbero al St.Jakob Park un'altra notte magica.