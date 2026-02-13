Aaron Malouda
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Dopo un’annata in prestito al Sabah, nel massimo campionato azero, Aaron Malouda (figlio di Florent, ex nazionale francese) ha deciso di lasciare il Lille per accasarsi al Basilea fino al 2030.
Il biglietto da visita della passata stagione dice 9 gol e 4 assist.
Mentre uscito dal campo dopo appena 25’ nel match tra YB e Sion, poi vinto 4-2 dai suoi, Alan Virginius dovrà osservare una pausa forzata di più settimane per via di un infortunio agli adduttori.
Inoltre l'avventura losannese di Konrad de la Fuente è giunta ai titoli di coda col magro bottino di una rete in 32 presenze. La sua carriera proseguirà a Ceuta.