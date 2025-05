Kevin Carlos Imago

Nonostante i festeggiamenti per il titolo di pochi giorni fa, il Basilea ha fatto il suo e ha sconfitto il Losanna per 3-2.

Swisstxt

I vodesi mancano così il sorpasso al Lugano e restano al 6o posto. Dopo la rete d'apertura di Roche, i renani hanno subito reagito con la doppietta di Kevin Carlos. Nella ripresa Traoré ha poi messo in ghiaccio la sfida con il gol del momentaneo 3-1. Il Grasshopper ha conquistato 3 punti nel delicato scontro salvezza contro l'Yverdon con un netto 5-0. I vodesi, in 10 dal 5' per una doppia ammonizione a Tavares, si trovano ora all'ultimo posto a -1 da Winterthur e GC.