Coppa Svizzera Il Basilea si salva ai rigori

Swisstxt

19.9.2025 - 22:02

Basilea
Basilea
freshfocus

Il Basilea è arrivato ad un passo dall'eliminazione contro l'Étoile-Carouge nei 1/16 di Coppa Svizzera, imponendosi solamente dopo i tiri di rigore con il punteggio di 5-4.

SwissTXT

19.09.2025, 22:02

19.09.2025, 22:07

Finiti sotto al 39', nella ripresa i renani hanno dapprima fallito un rigore con Shaqiri, per poi trovare la rete del pareggio in pieno recupero (e con l'uomo in più). A

d inizio supplementare i rossoblù sono passati in vantaggio con Zé, ma ma al 118’, quando tutto sembrava ormai deciso, il gol di Sene ha fatto esplodere il pubblico di casa. Dagli 11 metri è quindi salito in cattedra Salvi, autore di tre parate.

