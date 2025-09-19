Basilea freshfocus

Il Basilea è arrivato ad un passo dall'eliminazione contro l'Étoile-Carouge nei 1/16 di Coppa Svizzera, imponendosi solamente dopo i tiri di rigore con il punteggio di 5-4.

Finiti sotto al 39', nella ripresa i renani hanno dapprima fallito un rigore con Shaqiri, per poi trovare la rete del pareggio in pieno recupero (e con l'uomo in più). A

d inizio supplementare i rossoblù sono passati in vantaggio con Zé, ma ma al 118’, quando tutto sembrava ormai deciso, il gol di Sene ha fatto esplodere il pubblico di casa. Dagli 11 metri è quindi salito in cattedra Salvi, autore di tre parate.