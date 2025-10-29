  1. Clienti privati
Calcio Il Basilea stende lo Zurigo

Swisstxt

29.10.2025 - 22:37

La gioia dei renani
La gioia dei renani
freshfocus

Dopo il clamoroso tonfo contro il Losanna, il Basilea è immediatamente tornato al successo in Super League e lo ha fatto vincendo per 2-0 con lo Zurigo nel Klassiker.

SwissTXT

29.10.2025, 22:37

29.10.2025, 22:53

Al termine di una partita dai tanti capovolgimenti di fronte, i renani sono stati più bravi a sfruttare i numerosi svarioni degli zurighesi, puniti al 13’ da Traoré e al 50’ da Salah, entrambi assistiti da Shaqiri. La squadra di Magnin è salita a quota 21 punti insieme al San Gallo, a -4 dal Thun capolista. Dopo il successo sul Lugano, il Servette ha invece espugnato il campo del Losanna, imponendosi per 3-1.

Video correlati

Più video

