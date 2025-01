Basilea KEY

Il Basilea si è riportato a una lunghezza dal Lugano capolista battendo per 4-1 il Sion in casa.

Swisstxt

In svantaggio dopo 20', i renani hanno pareggiato a ridosso della pausa per poi trovare l'allungo decisivo nella ripresa. Pure il Lucerna ha tenuto il passo delle prime della classe e grazie alla vittoria per 3-1 sullo Zurigo è tornato a -2 dai bianconeri. Sul 2-0 dopo 18', gli svizzerocentrali hanno gestito agevolmente dopo l'espulsione di Denoon. Fermato invece il Losanna, sconfitto per 3-2 dal San Gallo dopo essere stato due volte in vantaggio ma in dieci dal 30' per il rosso a Sow.