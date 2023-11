Basilea KEY

Nella sfida tra i due nuovi allenatori di Super League, Celestini da una parte e Mangiarratti dall'altra, il Basilea è tornato a segnare (non lo faceva dal 28 settembre) e a vincere in campionato.

I renani hanno infatti sconfitto in casa per 2-1 l'Yverdon. A conquistare i tre punti nelle sfide domenicali della 13a giornata sono pure stati San Gallo e Lucerna. I biancoverdì hanno superato lo Stade LS in trasferta per 5-2. Gli svizzerocentrali hanno invece allungato sul sesto posto del Lugano vincendo 2-0 tra le mura amiche contro il Grasshopper.

