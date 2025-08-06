  1. Clienti privati
Calcio Il Basilea travolge l'YB

Swisstxt

6.8.2025 - 22:40

Shaqiri
Shaqiri
Keystone

Il Basilea ha battuto 4-1 lo Young Boys al St.

06.08.2025, 22:40

06.08.2025, 22:43

Jakob Park nell'anticipo della 4a giornata di SL, conquistando il secondo successo in campionato e balzando momentaneamente in vetta alla graduatoria. A trascinare i rossoblù ci ha pensato capitan Shaqiri, autore della doppietta a cavallo della pausa che ha ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Males. Rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Edimilson Fernandes (autore di uno schiaffo ai danni di Schmid), i gialloneri sono poi caduti definitivamente sotto i colpi di Kevin Carlos (75') e di Metinho (91').

