Shaqiri Keystone

Il Basilea ha battuto 4-1 lo Young Boys al St.

Swisstxt

Jakob Park nell'anticipo della 4a giornata di SL, conquistando il secondo successo in campionato e balzando momentaneamente in vetta alla graduatoria. A trascinare i rossoblù ci ha pensato capitan Shaqiri, autore della doppietta a cavallo della pausa che ha ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Males. Rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Edimilson Fernandes (autore di uno schiaffo ai danni di Schmid), i gialloneri sono poi caduti definitivamente sotto i colpi di Kevin Carlos (75') e di Metinho (91').