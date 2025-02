Shaqiri ha trasformato due rigori KEY

Il Lugano non è più al primo posto della classifica di Super League.

Swisstxt

I bianconeri, sconfitti mercoledì 2-1 a San Gallo, hanno dovuto cedere loro malgrado il primato al Basilea, che ha battuto 2-1 il Lucerna in casa ed è salito a quota 40 punti, 2 in più dei ticinesi. Passati in svantaggio dopo meno di un minuto di gioco per la rete di Winkler, i rossoblù hanno ritrovato la parità già al 4’ grazie a un chucchiaio di Shaqiri dal dischetto. Lo stesso XS23 ha poi regalato il primato ai suoi firmando il 2-1 al 57’, ancora su rigore. Nell'altro incontro di serata lo Zurigo si è imposto 2-0 a Winterthur.