Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti

Basilea – Stoccarda 2:0 UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26 02.10.2025

Il Basilea conquista i primi tre punti in Europa League superando 2-0 lo Stoccarda in un St. Jakob-Park gremito, grazie alle reti di Ajeti e Broschinski e a un super Hitz.

Il Basilea ha ottenuto la sua prima vittoria di peso in Europa League. Allo St. Jakob-Park, gremito per il debutto casalingo nella seconda competizione europea, i campioni svizzeri in carica hanno battuto 2-0 lo Stoccarda, attuale quinta forza della Bundesliga.

Tre punti fondamentali per la squadra di Magnin, che proprio con la maglia dello Stoccarda aveva vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera da giocatore.

La partita è iniziata con un vantaggio immediato per i padroni di casa, approfittando di un errore della difesa tedesca: un passaggio arretrato mal calibrato ha permesso ad Ajeti di trovarsi solo davanti al portiere e segnare.

I renani si sono resi più volte pericolosi, ma il possesso palla è rimasto in mano ai tedeschi, che al 36esimo hanno ottenuto un calcio di rigore, neutralizzato però da un grande intervento di Hitz.

Nel secondo tempo il portiere svizzero si è ripetuto con alcune parate decisive, mantenendo inviolata la porta. Poco dopo, grazie a un assist illuminante di Shaqiri, Broschinski ha segnato il gol del 2-0, consolidando il successo dei rossoblù e blindando i tre punti.

Il prossimo impegno europeo sarà il 23 ottobre contro il Lione, dove Shaqiri e compagni cercheranno di confermarsi.

