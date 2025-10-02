  1. Clienti privati
Europa League Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti

Redazione blue Sport

2.10.2025

Basilea – Stoccarda 2:0

Basilea – Stoccarda 2:0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Il Basilea conquista i primi tre punti in Europa League superando 2-0 lo Stoccarda in un St. Jakob-Park gremito, grazie alle reti di Ajeti e Broschinski e a un super Hitz.

Redazione blue Sport

02.10.2025, 23:16

02.10.2025, 23:17

Il Basilea ha ottenuto la sua prima vittoria di peso in Europa League. Allo St. Jakob-Park, gremito per il debutto casalingo nella seconda competizione europea, i campioni svizzeri in carica hanno battuto 2-0 lo Stoccarda, attuale quinta forza della Bundesliga.

Tre punti fondamentali per la squadra di Magnin, che proprio con la maglia dello Stoccarda aveva vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera da giocatore.

La partita è iniziata con un vantaggio immediato per i padroni di casa, approfittando di un errore della difesa tedesca: un passaggio arretrato mal calibrato ha permesso ad Ajeti di trovarsi solo davanti al portiere e segnare.

I renani si sono resi più volte pericolosi, ma il possesso palla è rimasto in mano ai tedeschi, che al 36esimo hanno ottenuto un calcio di rigore, neutralizzato però da un grande intervento di Hitz.

Nel secondo tempo il portiere svizzero si è ripetuto con alcune parate decisive, mantenendo inviolata la porta. Poco dopo, grazie a un assist illuminante di Shaqiri, Broschinski ha segnato il gol del 2-0, consolidando il successo dei rossoblù e blindando i tre punti.

Il prossimo impegno europeo sarà il 23 ottobre contro il Lione, dove Shaqiri e compagni cercheranno di confermarsi.

Gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • La partita è finita

  • All'84esimo raddoppio del Basilea! Broschinski appoggia in rete un favoloso pallonetto di Shaqiri. Che spettacolo!

    Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

    Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

    02.10.2025

  • All'81esimo Hitz ancora protagonista! L'estremo difensore salva per l'ennesima volta i suoi con una parata clamorosa.

    BAS_STU_hitz_schowieder-ITA.mp4

    BAS_STU_hitz_schowieder-ITA.mp4

    BAS_STU_hitz_schowieder-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 58esimo ancora un miracolo di Hitz! Che partita del portiere renano.

    BAS_STU_hitz-ITA.mp4

    BAS_STU_hitz-ITA.mp4

    BAS_STU_hitz-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 52esimo Shaqiri lancia splendidamente Ajeti, che questa volta non riesce ad andare al tiro.

    BAS_STU_shaqiri_jaquez_zucker-ITA.mp4

    BAS_STU_shaqiri_jaquez_zucker-ITA.mp4

    BAS_STU_shaqiri_jaquez_zucker-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Fine del primo tempo

  • Al secondo minuto dei recuperi Ajeti sfiora il 2-0!

    BAS_STU_ajeti-ITA.mp4

    BAS_STU_ajeti-ITA.mp4

    BAS_STU_ajeti-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 36esimo Hitz para un calcio di rigore! L'estremo difensore dei renani permette alla sua squadra di rimanere sull'1-0.

    BAS_STU_NL_penalty-ITA.mp4

    BAS_STU_NL_penalty-ITA.mp4

    BAS_STU_NL_penalty-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 26esimo clamorosa occasione mancata dagli ospiti. È Demirovic a mancare l'appuntamento col gol.

    BAS_STU_demirovic_ex-fcsg-ITA.mp4

    BAS_STU_demirovic_ex-fcsg-ITA.mp4

    BAS_STU_demirovic_ex-fcsg-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 18esimo minuto Agbonifo colpisce il palo!

    BAS_STU_agbonifo_pfosten-ITA.mp4

    BAS_STU_agbonifo_pfosten-ITA.mp4

    BAS_STU_agbonifo_pfosten-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al terzo minuto Ajeti fa esplodere il San Giacomo! Il Basilea inizia il match col botto.

    Ajeti fa esplodere il San Giacomo al terzo minuto

    Ajeti fa esplodere il San Giacomo al terzo minuto

    02.10.2025

  • Al secondo minuto i renani si fanno subito sotto!

    BAS_STU_erste_furz_basel-ITA.mp4

    BAS_STU_erste_furz_basel-ITA.mp4

    BAS_STU_erste_furz_basel-ITA.mp4

    02.10.2025

  • La formazione del Basilea

  • La formazione dello Stoccarda

  • Una sfida complicata per i basilesi

    Ludovic Magnin affronta la sua ex squadra.
    Ludovic Magnin affronta la sua ex squadra.
    Keystone

    La partita è «molto speciale, ma non solo per me», ha ricordato in conferenza stampa Ludovic Magnin, ex giocatore della compagine tedesca.

    Dopo il sorteggio ha ricevuto numerosi messaggi dai suoi amici di Stoccarda. La stagione del 2006/07 li unisce ancora oggi, tanto che Magnin è ancora in stretto contatto con alcuni membri della squadra, come Christian Gentner, attuale direttore sportivo del VfB.

    Dal punto di vista sportivo, lo Stoccarda potrebbe rivelarsi un osso duro per il Basilea. I tedeschi hanno vinto tutte e tre le ultime partite, compreso il debutto in Europa League in casa contro il Celta Vigo.

    Riusciranno in rossoblù a intascare i primi punti europei della stagione?

  • Il Basilea di scena con lo Stoccarda

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Il Basilea cerca il riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Friburgo. Seguite la sfida di questa sera in tempo reale.

    Mostra di più

Video

