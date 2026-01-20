Il portiere dell'Inter Yann Sommer in azione durante la partita Pisa SC vs Inter allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, 30 novembre 2025. KEYSTONE

Il contratto di Yann Sommer a Milano scade in estate e il suo futuro resta ancora incerto. Molti tifosi rossoblù sognano un suo ritorno a Basilea, ma il portiere è al momento pienamente concentrato sull'Inter. Oggi affronterà l'Arsenal.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'annunciata partenza di Marwin Hitz, il nome di Yann Sommer circola come possibile successore tra i pali del Basilea, considerato che il suo contratto con l'Inter scade in estate.

Un anno fa l'elvetico non aveva escluso un ritorno al suo «club del cuore», ma secondo i media l'obiettivo del portiere è quello di proseguire la carriera ai massimi livelli.

In quelli che potrebbero essere gli ultimi sei mesi all'Inter, Sommer resta concentrato sulla caccia ai titoli: i nerazzurri, attuali leader della Serie A, affrontano questa sera l'Arsenal in una sfida di Champions League (ore 21.00 in diretta su blue Sport). Mostra di più

Marwin Hitz ha scatenato un'ondata di voci con l'annuncio del suo ritiro. Chi succederà al 38enne nella porta del Basilea? Si fanno numerosi nomi, tra cui quello di Yann Sommer.

Il contratto dell'ex portiere della Nati scade a fine stagione. Di recente, i media italiani hanno riferito che non era previsto un prolungamento. All'età di 37 anni, l'elvetico potrebbe essere pronto per un ritorno a casa.

Quando un anno fa gli era stato chiesto di un possibile ritorno all'FCB nel programma della SRF «Gredig direkt», il cerbero aveva dato la sua disponibilità. «L'FCB è il mio club del cuore, lo seguo ancora molto da vicino. Vedremo».

«Sommer al Basilea? Non è impensabile»

blue Sport sa che i renani sarebbero interessati a un trasferimento clamoroso e sta cercando di convincere l'ex a tornare all'ovile. Sommer è entrato nelle giovanili dei renani nel 2003, a 14 anni, e ha giocato 170 partite tra i professionisti prima di lasciare il club per il Mönchengladbach nel 2014.

Gli opinionisti di blue Sport sarebbero felici di un suo ritorno. Pascal Zuberbühler parla di un «film hollywoodiano con un fantastico lieto fine» e di una «favola meravigliosa». Christian Schneuwly la vede esattamente allo stesso modo: «Yann Sommer di nuovo all'FCB? Sarebbe una storia incredibilmente bella».

L'unica domanda è quale sia l'ambizione dell'estremo difensore all'età di 37 anni. Se vuole vedere un altro Paese o se è pronto a tornare in Svizzera.

«Dipende da come andranno le cose all'Inter e se potrà prolungare il suo contratto», dice Rolf Fringer. «Se così non fosse, perché non giocare a per l'FCB per altri due o tre anni? Non è impensabile. Ha un passato a Basilea e conosce la gente del posto».

Martedì sera, su blue Sport, il big match contro l'Arsenal

La palla è nel campo di Sommer. Tuttavia, la «Basler Zeitung» ha recentemente riportato che il calciatore classe '94 non ha nostalgia di casa e vuole «continuare la sua carriera al più alto livello possibile». Si dice che anche i top club turchi Galatasaray e Fenerbahçe siano interessati.

In ogni caso, in quelli che probabilmente saranno i suoi ultimi sei mesi all'Inter, lo svizzero vuole assolutamente tornare a giocare a pieno ritmo e vincere titoli. I nerazzurri sono attualmente in testa alla classifica della Serie A e sono pericolosissimi anche in Champions League. Sommer e compagni sono al sesto posto prima della settima giornata.

Questa sera, però, attende una prova di forza di altissimo livello contro quella che è forse la squadra più in forma d'Europa: l’Inter ospita infatti l'Arsenal, capolista della Premier League. blue Sport trasmetterà la partita in diretta, con calcio d'inizio alle 21.

«La partita sarà una grande sfida per noi. Sono sicuro che saremo pronti», dice Manuel Akanji in vista del big match. Il giocatore della Nazionale ritiene che i Gunners siano una delle migliori squadre d'Europa, ma non la migliore: «Secondo me, il Bayern è attualmente la migliore. Giocano un ottimo calcio e segnano molti gol».