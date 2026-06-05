  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La prima nel nuovo stadio Il battesimo dell'AIL Arena di Lugano è una festa: la Svizzera travolge Malta 6-1

Swisstxt

5.6.2026 - 21:42

La prima all'AIL Arena - Gallery
La prima all'AIL Arena - Gallery. La gara fra Svizzera e Malta era valida per le qualificazioni ai Mondiali.

La gara fra Svizzera e Malta era valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Si è trattato della primissima partita all'interno della nuova AIL Arena.

Si è trattato della primissima partita all'interno della nuova AIL Arena.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Aurélie Csillag ha segnato la rete del momentaneo 4-1.

Aurélie Csillag ha segnato la rete del momentaneo 4-1.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Géraldine Reuteler, invece, ha segnato la rete del 5-1, prima che Riola Xhemaili chiudesse definitivamante la gara.

Géraldine Reuteler, invece, ha segnato la rete del 5-1, prima che Riola Xhemaili chiudesse definitivamante la gara.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery
La prima all'AIL Arena - Gallery. La gara fra Svizzera e Malta era valida per le qualificazioni ai Mondiali.

La gara fra Svizzera e Malta era valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Si è trattato della primissima partita all'interno della nuova AIL Arena.

Si è trattato della primissima partita all'interno della nuova AIL Arena.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Aurélie Csillag ha segnato la rete del momentaneo 4-1.

Aurélie Csillag ha segnato la rete del momentaneo 4-1.

Immagine: KEYSTONE

La prima all'AIL Arena - Gallery. Géraldine Reuteler, invece, ha segnato la rete del 5-1, prima che Riola Xhemaili chiudesse definitivamante la gara.

Géraldine Reuteler, invece, ha segnato la rete del 5-1, prima che Riola Xhemaili chiudesse definitivamante la gara.

Immagine: KEYSTONE

Debutto con il botto per la nuova AIL Arena: le rossocrociate vincono 6-1, blindano il primo posto e risalgono in League A

,

SwissTXT, Antonio Fontana

05.06.2026, 21:42

05.06.2026, 22:17

La nuovissima AIL Arena di Lugano non poteva sognare inaugurazione migliore: spalti pieni, entusiasmo alle stelle e una Svizzera scatenata. Davanti a 7’500 spettatori, le rossocrociate hanno fatto a pezzi Malta nella quinta partita del Gruppo B2 di Nations League, imponendosi con un travolgente 6-1.

Il successo consegna alle elvetiche il primo posto nel girone, il pass per il primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 in Brasile e, soprattutto, il ritorno nella League A di Nations League.

Nei playoff la Svizzera se la vedrà con una seconda o una terza classificata della League B.

Gol a valanga

La festa è iniziata quasi subito. Dopo appena 8 minuti, Sydney Schertenleib ha acceso la serata con il primissimo gol alla AIL Arena. Un colpo da applausi: tiro dalla distanza e pallone dritto all’incrocio.

Malta ha risposto al 22’ con una splendida rete di Willis, ma l’illusione è durata pochissimo. Un minuto più tardi Seraina Piubel ha rimesso la Svizzera davanti.

Da lì, le rossocrociate hanno preso il largo. Riola Xhemaili e Aurélie Csillag hanno colpito prima dell’intervallo, trasformando la partita in una passerella.

Nella ripresa l’avvio è stato più complicato, anche perché Xhemaili si è vista respingere un rigore al 54’. Ma il finale ha cancellato ogni esitazione: Géraldine Reuteler ha firmato il quinto gol, poi ancora Xhemaili ha completato la goleada.

I più letti

Milly Carlucci convive con la "malattia del sole": «Purtroppo non ci sono medicine»
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Problemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza
Donald Trump si addormenta nello Studio Ovale? Ecco il video che scatena la bufera

Video

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video

Altre notizie

Ha saldato i debiti. Bentancur salva l'AC Bellinzona, almeno per ora

Ha saldato i debitiBentancur salva l'AC Bellinzona, almeno per ora

Calcio. Jonas Omlin torna al Basilea

CalcioJonas Omlin torna al Basilea

Verso i Mondiali. Francia beffata dalla Costa d’Avorio, la Spagna non va oltre il pari contro l’Iraq

Verso i MondialiFrancia beffata dalla Costa d’Avorio, la Spagna non va oltre il pari contro l’Iraq