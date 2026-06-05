La gara fra Svizzera e Malta era valida per le qualificazioni ai Mondiali.

La nuovissima AIL Arena di Lugano non poteva sognare inaugurazione migliore: spalti pieni, entusiasmo alle stelle e una Svizzera scatenata. Davanti a 7’500 spettatori, le rossocrociate hanno fatto a pezzi Malta nella quinta partita del Gruppo B2 di Nations League, imponendosi con un travolgente 6-1.

Il successo consegna alle elvetiche il primo posto nel girone, il pass per il primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 in Brasile e, soprattutto, il ritorno nella League A di Nations League.

Nei playoff la Svizzera se la vedrà con una seconda o una terza classificata della League B.

Gol a valanga

La festa è iniziata quasi subito. Dopo appena 8 minuti, Sydney Schertenleib ha acceso la serata con il primissimo gol alla AIL Arena. Un colpo da applausi: tiro dalla distanza e pallone dritto all’incrocio.

Malta ha risposto al 22’ con una splendida rete di Willis, ma l’illusione è durata pochissimo. Un minuto più tardi Seraina Piubel ha rimesso la Svizzera davanti.

Da lì, le rossocrociate hanno preso il largo. Riola Xhemaili e Aurélie Csillag hanno colpito prima dell’intervallo, trasformando la partita in una passerella.

Nella ripresa l’avvio è stato più complicato, anche perché Xhemaili si è vista respingere un rigore al 54’. Ma il finale ha cancellato ogni esitazione: Géraldine Reuteler ha firmato il quinto gol, poi ancora Xhemaili ha completato la goleada.