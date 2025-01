Bayern KEY

Il successo per 2-1 in casa del Friburgo e il contemporaneo pareggio del Leverkusen a Lipsia (2-2) hanno permesso al Bayern di consolidare la prima posizione in Bundesliga.

I bavaresi vantano ora 6 lunghezze di vantaggio su Xhaka e compagni. Nella prima del dopo Sahin il Dortmund di Kobel si è visto rimontare 2 gol dal Werder Brema (2-2).