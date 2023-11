Harry Kane Imago

Il Bayern non ha lasciato scampo al Dortmund nel Klassiker di Bundesliga.

In trasferta gli uomini di Tuchel hanno strapazzato per 4-0 i gialloneri grazie a Upamecano e alle tre reti di Kane. In vetta è però rimasto il Leverkusen di Xhaka, vittorioso per 3-2 in casa dell'Hoffenheim.

Swisstxt