Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4 a 1 e vola ai quarti di finale del Mondiale, ma il successo non basta a chiudere il caso Balogun. Dopo la revoca della squalifica dell'attaccante statunitense e le polemiche per l'intervento di Donald Trump, la federazione belga torna all'attacco della FIFA e riaccende il dibattito.

Hai fretta? Blue News riassume per te Il Belgio batte gli Stati Uniti 4 a 1 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale, dove sfiderà la Spagna.

La federazione belga ha contestato la decisione della FIFA di revocare la squalifica di Folarin Balogun, anche dopo l'eliminazione degli USA.

Il caso, alimentato anche dal coinvolgimento di Donald Trump e dalle dure critiche dell'allenatore germanico Jürgen Klopp, riaccende il dibattito su trasparenza e indipendenza della FIFA.

Il Belgio, splendido vincitore della sfida contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale, ha lasciato che fossero soprattutto le proprie prestazioni sul campo a parlare, dopo una giornata segnata dalle polemiche per il sorprendente annullamento della squalifica di Folarin Balogun, espulso nel turno precedente, da un ricorso respinto e dall'inevitabile intervento di Donald Trump.

Nonostante l'intraprendenza del capo della Casa Bianca e i messaggi di augurio postati direttamente dal suo staff alla vigilia della sfida, Christian Pulisic e compagni sono usciti dalla sfida di Seattle con le ossa rotte.

Per alcuni, la vittoria per 4-1 avrebbe dovuto essere sufficiente a spegnere le polemiche.

Non per i belgi. Non dopo la giornata di lunedì.

Anche dopo l'eliminazione degli Stati Uniti, i Diavoli Rossi hanno abbandonato la loro maschera di stoicismo.

Con un breve, ma incisivo post sui social media, la federazione belga ha espresso il proprio disappunto per la decisione della FIFA, di revocare la squalifica a Folarin Balogun. Una scelta criticata in lungo e in largo in tutto il mondo.

Ricordiamo che il ritorno di Balogun è stato reso possibile anche dalla telefonata di Trump al suo amico Infantino, il quale - pur sottolineando con prontezza che le commissioni sono indipendenti - è finito ancora una volta al centro delle polemiche. Il danno d'immagine, però, era ormai fatto.

Mentre la UEFA, le federazioni nazionali e le leghe di tutto il mondo criticavano aspramente la decisione della FIFA, la Federcalcio belga ha presentato ricorso. Prontamente respinto nel giro di poche ore.

L'intera vicenda ha gettato un'ombra sulla partita degli ottavi di finale e ha riacceso le accuse di corruzione e favoritismi nei confronti della FIFA. «Questo è il nostro sport, non il loro», ha dichiarato lunedì l'ex allenatore del Liverpool e probabile prossimo commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp.

«Se Donald Trump e Gianni Infantino si sono davvero accordati tra loro, è una follia: mette tutto in discussione. Queste due persone, che non capiscono nulla di calcio, non dovrebbero avere assolutamente nulla a che fare con questa storia».

Di certo, lunedì i giocatori belgi hanno reso piuttosto evidente chi ritenevano responsabile della vicenda. Come ha riportato un sito di notizie calcistiche: «Dopo il gol di Romelu Lukaku, i calciatori belgi hanno festeggiato imitando il ballo che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, esegue abitualmente».

🇧🇪 En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/AeVj4B0QwS — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026

Mentre personaggi come Abby Phillip della «CNN» deridevano in diretta la «maledizione di Trump», sull'ex conduttore di The Apprentice è calato il silenzio.

Solitamente molto loquace sui social, Trump si trova a bordo dell'Air Force One, diretto al vertice della NATO di Ankara, in Turchia, dove siederà accanto al primo ministro belga Bart De Wever, anch'egli presente all'incontro.

Ora, con Balogun praticamente inesistente nella sfida degli ottavi di finale e gli Stati Uniti ormai fuori dai giochi, il Belgio affronterà la Spagna nei quarti di finale il 10 luglio al SoFi Stadium di Los Angeles.