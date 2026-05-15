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Calcio Il Belgio svela i convocati per i Mondiali

Swisstxt

15.5.2026 - 14:45

Belgio
Belgio
Imago

Il Belgio ha comunicato i 26 giocatori che comporranno la rosa per gli imminenti Mondiali nordamericani.

SwissTXT

15.05.2026, 14:45

15.05.2026, 14:48

Nelle scelte di Rudi Garcia ci sono poche sorprese, con alcuni giocatori di grande esperienza e qualche giovane interessante.

Il principale dubbio riguardava Lukaku, protagonista di una stagione costellata dai guai fisici, che il CT ha preferito a Openda.

I Diavoli Rossi si presentano al torneo per riscattare l’eliminazione ai gironi di quattro anni fa e i giocatori da tenere d’occhio saranno quelli già ampiamente conosciuti come Courtois, De Bruyne, Tielemans, Doku e Trossard.

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