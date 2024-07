Nkama Ti-Press

La nuova stagione di Challenge League del Bellinzona si è aperta con una vittoria.

In un Comunale poco gremito – anche a causa delle elevate temperature di sabato – i granata si sono imposti in rimonta per 2-1 sul Wil.

Agli ospiti sono serviti solo 9’ per sbloccare le marcature con Borges, lasciato da solo davanti a Berbic, ma non si è però fatta attendere la risposta dei sopracenerini, che hanno messo a segno il pareggio con Nivokazi al 33’.

Nella ripresa a trovare la via del gol e regalare i primi tre punti ai bellinzonesi in questo campionato è stato Nkama all’86’.

