Non ci saranno squadre ticinesi negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

Dopo il Morbio anche il Bellinzona è stato eliminato ai 1/16, battuto al Comunale per 1-0 dal GC.

Dopo un palo colpito da Vogt al 3', i granata sono andati sotto nel punteggio già al 7' con Meyer che ha portato avanti le Cavallette.

I granata hanno faticato a digerire lo svantaggio, ma nella ripresa hanno mostrato un altro volto andando vicini al pareggio. In particolare Sadiku all'ora di gioco ha fallito la conclusione da pochi passi mandando il pallone alto sopra la traversa.