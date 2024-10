Bellinzona Ti-Press

Il Bellinzona è incappato nella sua prima sconfitta casalinga (escludendo il 3-0 a tavolino della prima giornata), inchinandosi per 2-0 allo Xamax al Comunale.

Incapaci di pungere in attacco, i granata, che per la terza volta consecutiva non hanno schierato Sabbatini, hanno subito le reti di Onyekachi all'8' e Demhasaj all'81'.

