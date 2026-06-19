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Moratoria concessa Il Bellinzona è salvo: ora Sergi ha quattro mesi per ripagare i debiti

Swisstxt

19.6.2026 - 11:49

L'ACB ripartirà dalla Promotion League.
L'ACB ripartirà dalla Promotion League.
Keystone

La travagliata vicenda extracalcistica del Bellinzona è giunta a lieto fine.

SwissTXT

19.06.2026, 11:49

19.06.2026, 11:58

Come confermato dall’avvocato Adriano Sala, il club granata è riuscito a evitare il fallimento, poiché il pretore Adriano Bernasconi ha concesso la moratoria richiesta dal neoproprietario Renato Sergi.

L’ex calciatore avrà ora quattro mesi per risanare le casse della società e appianare i debiti ereditati dalla gestione di Juan Carlos Trujillo.

Di pari passo alla «guarigione» finanziaria, ora il Bellinzona potrà anche dedicarsi al preparare al meglio la stagione di Promotion League.

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