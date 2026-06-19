La travagliata vicenda extracalcistica del Bellinzona è giunta a lieto fine.
Come confermato dall’avvocato Adriano Sala, il club granata è riuscito a evitare il fallimento, poiché il pretore Adriano Bernasconi ha concesso la moratoria richiesta dal neoproprietario Renato Sergi.
L’ex calciatore avrà ora quattro mesi per risanare le casse della società e appianare i debiti ereditati dalla gestione di Juan Carlos Trujillo.
Di pari passo alla «guarigione» finanziaria, ora il Bellinzona potrà anche dedicarsi al preparare al meglio la stagione di Promotion League.