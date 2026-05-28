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Calcio Il Bellinzona è vicino a evitare il fallimento...ma manca un solo ok. Ecco di chi 

Swisstxt

28.5.2026 - 18:13

Marco Degennaro e Christian Constantin dovrebbero supportare Carlo Delcò e Renato Sergi.
Marco Degennaro e Christian Constantin dovrebbero supportare Carlo Delcò e Renato Sergi.
KEYSTONE

Il Bellinzona è ad un passo dall’essere salvato.

SwissTXT

28.05.2026, 18:13

28.05.2026, 18:27

Stando a quanto riportato da tio.ch e il Corriere del Ticino, Trujillo sarebbe pronto a cedere la società per un franco ad una cordata composta dagli ex granata Carlo Delcò e Renato Sergi e supportati dal duo formato da Marco Degennaro e Christian Constantin.

Perché il passaggio venga ultimato manca però il via libera di Pablo Bentancur, che non è ancora stato interamente pagato dal colombiano per la cessione della scorsa estate.

La nuova cordata si farà carico di oltre un milione e mezzo di debiti maturati al 30 giugno 2026.

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