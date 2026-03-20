Willy Vogt AC Bellinzona (foto d'archivio). IMAGO/Mediafab.ch

È terminata con un successo che difficilmente riaprirà i giochi salvezza, ma che riporta perlomeno un minimo di serenità, la particolare settimana del Bellinzona.

SwissTXT Swisstxt

I granata hanno piegato per 2-1 lo Stade Lausanne al Comunale. Dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Étoile Carouge e il silenzio stampa imposto dalla società fino alla conferenza stampa del presidente Trujillo, i granata hanno ottenuto il quarto successo della loro stagione.

Davanti a 333 spettatori il protagonista è stato Vogt, autore dell'assist per l'1-0 di Ayala e del raddoppio prima dell'1-2 di Nomel.