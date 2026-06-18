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Calcio Il Bellinzona vede la salvezza

Swisstxt

18.6.2026 - 11:36

Bellinzona
Bellinzona

L’incontro in Pretura tra il neoproprietario Roberto Sergi e il pretore Marco Ambrosini per decidere il futuro del Bellinzona si è chiuso con una richiesta di moratoria per risanare il club, con la decisione attesa già oggi.

SwissTXT

18.06.2026, 11:36

18.06.2026, 11:49

L’ex giocatore si è presentato con i propri avvocati e una bozza di investimenti per 700’000 franchi con lo scopo di pagare i debiti dello scorso anno e altri 300’000 per la prossima stagione.

Per convincere il pretore è stato anche dimostrato che la situazione debitoria è meno grave del previsto, ovvero 1,2 milioni di franchi e non 2,4 milioni (niente indennità FIFA).

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