Immagine illustrativa/foto d'archivio. IMAGO/Mediafab.ch

Il Bellinzona ha ottenuto un successo fondamentale per potere sperare ancora nella salvezza, battendo con un netto 4-0 lo Stade Nyonnais nello scontro diretto del Comunale.

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Gli uomini di Sannino sono andati rapidamente sul doppio vantaggio, grazie a Lopez (5') e Rey (9').

Da lì in avanti hanno difeso in maniera ordinata, senza mai rischiare, e pungendo altre due volte in contropiede con Bomo (57') e Lymann (82').

I tre punti permettono ai granata di portarsi a sei lunghezze dal nono posto dei vodesi, quando mancano cinque giornate al termine del campionato.