L'atteso big match di Super League tra Zurigo e Basilea ha visto il successo per 1-0 dei renani, che restano dunque a -1 dal Lugano.

Al Letzigrund Chouiar ha sbagliato un rigore al 33' e subito dopo Kevin Carlos ha trovato l'unico gol dell'incontro. Vittoria anche per il Lucerna, che tra le mura amiche ha superato 2-0 il San Gallo. Le reti per gli svizzerocentrali sono state segnate da Grbic e Owusu. Dal canto suo l'Yverdon ha piegato per 3-0 il Winterthur. Per i vodesi (tra i quali ha debuttato al 66' Marchesano) sono andati in rete Cespedes su rigore, Ake e Baradji.