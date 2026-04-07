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Calciomercato Il Bodo interessato a Saipi?

Swisstxt

7.4.2026 - 20:12

Amir Saipi
Amir Saipi
Imago

Per ora è solo un bisbiglio di mercato, ma a quanto scrive il Blick il futuro di Amir Saipi potrebbe essere in Norvegia.

SwissTXT

07.04.2026, 20:12

07.04.2026, 20:15

Secondo il quotidiano, il portiere del Lugano sarebbe sulla lista dei possibili sostituti di Nikita Haikin, che ha fatto bene con il Bodo/Glimt.

Gli scandinavi dovrebbero infatti monetizzare la partenza del 30enne, che ha brillato in Champions League, verso uno dei cinque campionati europei più importanti. E lo stesso vorrebbero fare i bianconeri con il kosovaro.

Per il 25enne, retrocesso a riserva con l'arrivo di Von Ballmoos, sarebbe una bella opportunità.

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