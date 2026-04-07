Per ora è solo un bisbiglio di mercato, ma a quanto scrive il Blick il futuro di Amir Saipi potrebbe essere in Norvegia.
Secondo il quotidiano, il portiere del Lugano sarebbe sulla lista dei possibili sostituti di Nikita Haikin, che ha fatto bene con il Bodo/Glimt.
Gli scandinavi dovrebbero infatti monetizzare la partenza del 30enne, che ha brillato in Champions League, verso uno dei cinque campionati europei più importanti. E lo stesso vorrebbero fare i bianconeri con il kosovaro.
Per il 25enne, retrocesso a riserva con l'arrivo di Von Ballmoos, sarebbe una bella opportunità.