Dopo 51 anni d'attesa, il Bologna è tornato a vincere la Coppa Italia.

Gli emiliani hanno infatti battuto 1-0 il Milan nella finale di Roma. Decisivo il gol del nazionale rossocrociato Ndoye, che al 53' ha raccolto un pallone in area e con il destro ha infilato alle spalle di Maignan. Vani poi i tentativi dei rossoneri di pervenire al pareggio, nonostante l'inserimento di diversi giocatori offensivi. Gli uomini di Italiano parteciperanno così sicuramente alla prossima Europa League, mentre per quelli di Conceiçao le possibilità di giocare in Europa sono ormai minime.