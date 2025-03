Michail Antonio sta lottando per tornare in campo. Imago

Dopo aver rischiato la vita in un drammatico incidente stradale, l'attaccante del West Ham United Michail Antonio si racconta per la prima volta, rivelando il suo lungo percorso di riabilitazione e la decisione di dire addio alle auto sportive.

DPA, Nicolò Forni

A poco più di tre mesi dal terribile incidente stradale, il calciatore Michail Antonio ha parlato per la prima volta coi media, ammattendo di aver rischiato di perdere la vita.

«Sono quasi morto», ha dichiarato l'attaccante del West Ham United in un'intervista alla «BBC». Lo scorso mese di dicembre il nativo di Londra aveva perso il controllo della sua Ferrari, schiantandosi contro un albero e riportando, tra le altre lesioni, quattro differenti fratture al femore.

Il 34enne è rimasto ricoverato in ospedale per più di tre settimane e ora sta lottando per tornare in campo. Il nazionale giamaicano si è detto ottimista sulla possibilità di giocare di nuovo e ha spiegato di essere in anticipo rispetto al programma di riabilitazione. Per ora però non c'è ancora una scadenza per l'inizio degli allenamenti.

«Mi sento bene, anche mentalmente», ha raccontato l’attaccante del club londinese di Premier League. «Sono semplicemente felice di aver ricevuto una seconda possibilità nella vita».

Antonio ha voluto anche smentire le voci secondo le quali, al momento dell'incidente, fosse sotto l'effetto di droghe. «Non ho mai fatto uso di droghe in vita mia», ha affermato, aggiungendo che quel giorno non aveva bevuto nemmeno una goccia di alcol.

Il bomber, cresciuto nel settore giovanile del Tooting & Mitcham Utd, compagine con cui ha debuttato in prima squadra nel 2008, ha spiegato alcuni dettagli del giorno dell'incidente. Inizialmente aveva pensato di usare un'altra automobile per recarsi all'allenamento, ma alla fine ha optato per la Ferrari perché non aveva voglia di togliere alcune borse della moglie dalla macchina in questione. Quel giorno pioveva, e con la macchina sportiva il tragico impatto contro l'albero è stato inevitabile. Antonio ha raccontato di non ricordare nulla dei soccorsi o di altre scene dell'incidente.

La Ferrari di Antonio dopo l'incidente. X

«Ho realizzato quanto sono stato vicino alla morte»

Tre settimane fa, il miglior marcatore della storia del West Ham in Premier League, ha rivisto per la prima volta il relitto della sua auto. «Mi ha dato una sensazione strana nello stomaco. In quel momento ho realizzato quanto fossi stato vicino alla morte», ha ammesso.

«Avevo visto delle immagini, ma dal vivo è stato dieci volte peggio. L'auto era completamente distrutta. È stato un momento difficile per me».

Padre di sei figli, Antonio ha rivelato di essere diventato più emotivo dopo l'incidente, ma di sentirsi meglio in questa nuova versione di sé. Anche se ha sempre amato le auto sportive, ha annunciato che, dopo il suo secondo incidente con un bolide, eviterà di guidarli in futuro. «Non posso negarlo: le auto sportive non sono mie amiche», ha concluso.