La Bolivia si è qualificata per gli spareggi per la fase finale dei Mondiali e può sognare di parteciparvi dopo oltre 30 anni. A El Alto la gioia dei padroni di casa è incontenibile dopo aver battuto il grande Brasile per 1 a 0. I verdeoro si qualificano come quinti. Ma le critiche non vanno ad Ancelotti, ma sono dirette agli arbitri e non solo. Il resoconto.

Hai fretta? blue News riassume per te La Bolivia ha battuto il Brasile per 1 a 0 nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Vittoria che permette ai boliviani di sperare: giocheranno lo spareggio per qualificarsi alla fase finale dei Mondiali 2026.

Mancano al grande appuntamento da oltre 30 anni.

Quinto posto finale per il Brasile invece - qualificazione raggiunta per il rotto della cuffia- e peggior risultato di sempre.

Il presidente della federcalcio brasiliana, Xaud, ha criticato l'operatoro degli arbitri, della polizia e anche dei raccattapalle.

Anche Carlo Ancelotti - senza colpe per la stampa brasiliana - se l'è presa con i funzionari: «È un calcio un po' diverso». Ma ha fiducia nella squadra.

Meriti alla Bolivia, ma senza dimenticare i demeriti dei favoriti: per il ct italiano c'è «spazio per migliorare». Mostra di più

La Bolivia ha scritto una pagina di storia: con una vittoria per 1-0 contro il Brasile, la squadra si è qualificata agli spareggi per i Mondiali del 2026 e sogna di tornare finalmente sul palcoscenico calcistico più importante del mondo dopo oltre trent'anni.

Grande gioia all'El Alto Municipal Stadium di El Alto in Bolivia: il Brasile è caduto. KEYSTONE

La responsabilità dello sconfitta dei favoriti non è certo di Ancelotti: i due ct prima di lui avevano fatto il mezzo disastro. Lui, da parte su, la squadra ai Mondiali la porta.

Le responsabilità di quest'ultima disfatta per gli orgogliosi brasiliani sono certo molteplici: una squadra da riorganizzare, un nuovo ct, gli oltre quattromila metri di altitudine e poi gli arbitri, la polizia, i raccattapalle.

La rabbia del presidente della federcalcio brasiliana

Già, perché mentre i tifosi boliviani festeggiavano, dall'altra parte del campo le emozioni erano alle stelle.

Il presidente della federazione brasiliana, Samir Xaud, ha definito questo giorno «triste per il calcio» dopo il fischio finale e ha inveito contro tutti e tutto.

#SamirXaud, lo sfogo del presidente della #CBF: “Una tristezza ciò che è accaduto in Bolivia” https://t.co/ztSJ5mNKry — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 10, 2025

«L'altitudine estrema di 4000 metri era già di per sé una sfida, ma ciò che il Brasile ha vissuto è stato puro anti-calcio», ha esordito il numero 1 del calcio brasiliano.

«Abbiamo giocato contro arbitri, polizia e persino raccattapalle. Hanno fatto sparire i palloni, ne hanno lanciati altri sul campo: una farsa assoluta».

Xaud ha chiesto conseguenze severe: «Cose del genere non dovrebbero accadere nel calcio mondiale. Abbiamo tutto su video. 14 contro 11: questo non ha più nulla a che vedere con lo sport».

Ancelotti: «Un calcio un po' diverso»

Anche l'allenatore Carlo Ancelotti era arrabbiato e si è scagliato furiosamente contro l'arbitro, come mostrano le immagini televisive.

Carlo Ancelotti was FURIOUS WITH THE REFEREE after Brazil lost against Bolivia! 🇧🇷 pic.twitter.com/2fPQPFagk9 — Joseph Abraham Gbenga (@JosephAbrahamGb) September 10, 2025

Carlo Ancelotti, come riportato anche da «La Gazzetta dello Sport», ammette le difficoltà della Seleção: «È stata una partita difficile a livello fisico e tecnico, un calcio un po' diverso».

Ha pure lui protestato contro il comportamento delle forze dell’ordine e gli organizzatori sul campo, ma lo ha fatto con il suo solito fare diplomatico: «Di questo aspetto non si devono occupare gli allenatori, ma gli ufficiali di gara».

«Ho piena fiducia nella squadra per avere una Coppa del Mondo di successo, per lottare in ogni partita. Ovviamente, alcune cose possono migliorare. Quella di oggi è stata una partita unica, molto complicata per noi», ha concluso il coach più vincente del calcio europeo.

«La Bolivia ha i suoi meriti, ma...»

Rodrigo Caetano, coordinatore generale del Brasile, è stato altrettanto severo, affermando che la competizione sembrava «uno sport diverso».

«La Bolivia ha i suoi meriti, ma noi dobbiamo migliorare il nostro calcio. Sappiamo che lamentarsi serve a poco, ma questo non può essere ignorato».

Punteggio più basso della storia per i penta-campioni

La sconfitta con la Bolivia ha fatto sì che il Brasile abbia concluso la campagna di qualificazione al quinto posto, con 28 punti in 18 partite, il punteggio più basso della sua storia e la prima volta che non è riuscito a raggiungere i 30 punti.

I Verdeoro hanno incamerato otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, un magrissimo risultato che eclissa persino la travagliata preparazione ai Mondiali del 2002, che culminò con l'ultima Coppa del Mondo vinta dalla Selecao.

Che sia di buon auspicio?

Carlo Ancelotti scherza con i suoi nuovi giocatori KEYSTONE

Nonostante il quinto posto Ancelotti e i suoi saranno testa di serie alle finali grazie alla loro classifica FIFA.

Dopo le polemiche sull'arbitraggio, i tre diversi allenatori prima di lui e la magra classifica, Carletto ora avrà tempo per mettere in sesto una squadra che vuol tornare a far sognare il suo Paese.