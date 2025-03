Dorival Junior KEY

Dorival Junior non è più l’allenatore del Brasile.

Swisstxt

Il 62enne di San Paolo è stato esonerato dopo il ko per 4-1 subito dall’Argentina nell’ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’accesso dei Verdeoro, attualmente quarti, non è realmente in pericolo, ma il CT paga gli scarsi risultati da quando è entrato in carica nel gennaio del 2024, compresa l’eliminazione ai quarti di Copa America.

Non è ancora noto il nome del suo successore.