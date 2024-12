Il brutale intervento di Neuer, più da hockeysta che da calciatore, costa caro al Bayern

Neuer mette Frimpong KO e vede rosso 04.12.2024

Martedì sera Manuel Neuer ha vissuto un'amara prima volta con l'espulsione contro il Leverkusen in Coppa. Il portiere del Bayern ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un brutale intervento fuori dall'area di rigore.

Hai fretta? blue News riassume per te Manuel Neuer è stato espulso per un intervento su Jeremie Frimpong, un episodio difficile da accettare per il portiere tedesco.

Il cartellino rosso ricevuto al 17esimo minuto ha condizionato l'eliminazione del Bayern dalla Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen.

Il portiere ha ammesso l'errore, commentando l'episodio e sottolineando come il verdetto arbitrale abbia influito sul risultato finale. Mostra di più

Manuel Neuer ha mandato Jeremie Frimpong al tappeto con un brutale intervento in uscita. Per il nazionale tedesco si è trattato del primo cartellino rosso in carriera, un evento difficile da digerire.

«L'espulsione mi ha fatto ovviamente male», ha dichiarato ai microfoni di «Sky» il 38enne dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa di Germania del suo Bayern per mano del Bayer Leverkusen, detentore del titolo.

Neuer ha spiegato l'episodio cruciale con l'attaccante compagno di squadra dell'elvetico Granit Xhaka: «Non è stata una situazione in cui ho cercato di fargli male. Il punto è che non ho nemmeno toccato il pallone come avrei voluto. Lui è corso contro di me e ha sfruttato la situazione a suo favore».

L'estremo difensore cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04 ha dovuto accogliere il verdetto del direttore di gara: «Speravo fosse in fuorigioco. Però in questi casi sei impotente e devi accettare la decisione presa dall'arbitro».

L'espulsione è accaduta già al 17esimo minuto di gioco, decretata dal fischietto tedesco Harm Osmers. Per il portiere della Mannschaft si è trattato del primo cartellino rosso nelle sue 867 partite giocate da professionista.

«Mi sono già scusato sul campo con i compagni», ha aggiunto Neuer. «È stato sicuramente un episodio che ha deciso la partita», ha concluso il portiere del Bayern.

Oltre al campionato, dove occupano il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sugli inseguitori dell'Eintracht Francoforte, i bavaresi sono ancora impegnati in Champions League.