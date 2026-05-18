Il calciatore Tahirys Dos Santos e la ragazza, sopravvissuti a Crans-Montana, appaiono in pubblico

Ai Trofei UNFP di ParigiIl calciatore Tahirys Dos Santos e la ragazza, sopravvissuti a Crans-Montana, appaiono in pubblico
ai-scrape
18.5.2026 - 12:12
Il calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata Coline, sopravvissuti all'incendio a Crans-Montana, hanno partecipato alla cerimonia dei Trofei UNFP di calcio. La ragazza ha scelto di non nascondere le cicatrici causate dal rogo che ha colpito il Vallese a Capodanno.
Il calciatore dell'FC Metz Tahirys Dos Santos e la sua fidanzata Coline sono tornati a mostrarsi in pubblico dopo la tragedia di Crans-Montana. La coppia ha partecipato alla cerimonia dei Trofei UNFP a Parigi, evento che premia i migliori calciatori della stagione francese.
Come riporta «Vanity Fair Italia», la ragazza ha indossato un abito nero elegante con le braccia scoperte. I segni delle ustioni erano dunque ben visibili, ma lei ha scelto di non nasconderli. Un sorriso appena accennato ha accompagnato la sua scelta di trasparenza e coraggio.
La sera dell'incidente si trovavano al Le Constéllation per festeggiare, quando le fiamme si sono sviluppate. Il giovane difensore, come ha raccontato lui stesso a «Paris Match», è corso dalla fidanzata che si era allontanata per andare in bagno, per portarla in salvo.
«Siamo scesi perché lei doveva andare in bagno. È successo tutto molto in fretta, non ho avuto tempo per pensare. Ho agito d’istinto. Sono corso subito da lei, l’ho chiamata, era ancora in bagno e siamo corsi su per le scale».
L'atleta aveva riportato ustioni su circa il 30% del corpo. Dopo un primo ricovero in Svizzera, il giocatore era stato trasferito a Stoccarda e poi a Metz, all’Hôpital Mercy, non lontano dalla sua famiglia. Le sue condizioni si sono stabilizzate, ma non sono escluse ulteriori operazioni.
Quattro mesi dopo l'incidente, Dos Santos è riuscito a tornare in campo.