Il calciatore Tahirys Dos Santos e la ragazza, sopravvissuti a Crans-Montana, appaiono in pubblico

Il calciatore Tahirys Dos Santos insieme alla fidanzata Coline. IMAGO/PRESSE SPORTS

Il calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata Coline, sopravvissuti all'incendio a Crans-Montana, hanno partecipato alla cerimonia dei Trofei UNFP di calcio. La ragazza ha scelto di non nascondere le cicatrici causate dal rogo che ha colpito il Vallese a Capodanno.

Hai fretta? blue News riassume per te Il calciatore dell'FC Metz Tahirys Dos Santos e la sua fidanzata Coline sono apparsi ai Trofei UNFP di Parigi.

È una delle prime apparizione pubbliche della coppia dopo la tragedia di Crans-Montana, a cui sono sopravvissuti.

Il difensore aveva infatti subito ustioni sul 30% del corpo. Mostra di più

Il calciatore dell'FC Metz Tahirys Dos Santos e la sua fidanzata Coline sono tornati a mostrarsi in pubblico dopo la tragedia di Crans-Montana. La coppia ha partecipato alla cerimonia dei Trofei UNFP a Parigi, evento che premia i migliori calciatori della stagione francese.

Come riporta «Vanity Fair Italia», la ragazza ha indossato un abito nero elegante con le braccia scoperte. I segni delle ustioni erano dunque ben visibili, ma lei ha scelto di non nasconderli. Un sorriso appena accennato ha accompagnato la sua scelta di trasparenza e coraggio.

L'immagine della coppia, scrive la rivista italiana, rappresenta un messaggio forte per tutti i sopravvissuti alla notte di Capodanno in Vallese, dove 41 persone sono morte e oltre 100 rimaste ferite.

La presenza dei due giovani ricorda che le vittime e le loro famiglie attendono ancora giustizia, ed è un segnale di speranza per chi è ancora ricoverato in ospedale.

La notte della tragedia

La sera dell'incidente si trovavano al Le Constéllation per festeggiare, quando le fiamme si sono sviluppate. Il giovane difensore, come ha raccontato lui stesso a «Paris Match», è corso dalla fidanzata che si era allontanata per andare in bagno, per portarla in salvo.

«Siamo scesi perché lei doveva andare in bagno. È successo tutto molto in fretta, non ho avuto tempo per pensare. Ho agito d’istinto. Sono corso subito da lei, l’ho chiamata, era ancora in bagno e siamo corsi su per le scale».

L'atleta aveva riportato ustioni su circa il 30% del corpo. Dopo un primo ricovero in Svizzera, il giocatore era stato trasferito a Stoccarda e poi a Metz, all’Hôpital Mercy, non lontano dalla sua famiglia. Le sue condizioni si sono stabilizzate, ma non sono escluse ulteriori operazioni.

Quattro mesi dopo l'incidente, Dos Santos è riuscito a tornare in campo.