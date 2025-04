Il calcio croato è in lutto. L'ex calciatore Nikola Pokrivac è morto in un incidente stradale venerdì sera all'età di 39 anni, secondo quanto comunicato dall'Associazione calcistica croata (HNS).

Le Club a eu la douleur d'apprendre le décès de son ancien milieu de terrain Nikola Pokrivac.



À la famille et à ses proches, l’AS Monaco adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/0pVrhekdFk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 19, 2025

Keystone-SDA ATS

Stando ai media croati, il calciatore stava tornando dall'allenamento con i compagni di squadra quando è avvenuto il grave incidente stradale a Karlovac, circa 45 minuti a sud-ovest di Zagabria.

Nikola Pokrivac ha giocato 15 partite internazionali per la Croazia, compresi gli Europei del 2008 in Svizzera e Austria. Ha vestito le maglie di Dinamo Zagabria, AS Monaco e Salisburgo, dove ha affiancato i giocatori svizzeri Christian Schwegler e Johan Vonlanthen.

La sua carriera professionale si era chiusa nel 2015 a causa di una grave malattia, ma ha continuato a giocare nei campionati inferiori per diversi club.