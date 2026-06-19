Saliba KEY

Il Canada ha vinto il duello a distanza con la Svizzera ed ora, in occasione dello scontro diretto di mercoledì, potrà beneficiare di due risultati utili su tre per chiudere in vetta al Gruppo B la prima fase del Mondiale casalingo.

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I nordamericani hanno strapazzato il Qatar con un tennistico 6-0. Nella serata di festa, nella i padroni di casa hanno espresso un gioco frizzante, c'è stato un momento di shock al 50’ per il terribile infortunio subito da Koné che, in un contrasto con Madibo, ha rotto la gamba sinistra. In gol sono andati Larin, David (tripletta), Saliba e Al Mannai (autogol).