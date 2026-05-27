Manzambi KEYSTONE

Dopo una grande stagione con il Friburgo, il talento svizzero Johan Manzambi vuole lasciare il segno anche con la Nazionale svizzera. In conferenza stampa, il centrocampista ha parlato anche del suo crescente valore di mercato.

Redazione blue Sport Syl Battistuzzi

Notizie sulla Nazionale Gregor Kobel ha contratto l’influenza prima del ritiro della Nazionale svizzera. Il portiere è arrivato all’hotel della squadra, ma non si allena ancora con il gruppo ed è seguito dallo staff medico.

Mercoledì sono attesi altri giocatori, che svolgeranno i consueti test medici. Tra loro anche Luca Jaquez, costretto a uscire per infortunio nella finale di DFB Cup disputata sabato.

Domenica la Svizzera affronterà la Giordania in un match amichevole. Martedì la NAti partirà poi per il Nord America. Mostra di più

«Per me è stata una stagione incredibile», ha dichiarato Johan Manzambi mercoledì in conferenza stampa con la Nazionale svizzera. Con il Friburgo, il 20enne non solo si è imposto in prima squadra, ma è diventato anche uno dei punti di riferimento della compagine tedesca.

Il club ha raggiunto la finale di Europa League, persa 3-0 contro l’Aston Villa, e le semifinali della Coppa di Germania. In Bundesliga, il Friburgo ha chiuso al settimo posto, qualificandosi così nuovamente per le competizioni europee.

Manzambi ha disputato 47 partite stagionali in tutte le competizioni, spesso da titolare per tutti i 90 minuti. Il centrocampista centrale ha firmato sette gol e nove assist, attirando così l’attenzione di diversi top club europei.

Secondo alcune indiscrezioni, anche il Real Madrid starebbe seguendo il talento ginevrino.

Le voci di mercato, però, sembrano lasciare il giocatore piuttosto tranquillo. «Mi concentro sulle mie prestazioni e cerco semplicemente di dare il massimo. Se il valore di mercato cresce significa che sto lavorando bene, ma sinceramente non è qualcosa che mi interessa molto», ha spiegato.

Rete spettacolare di Manzambi! 07.05.2026

«Non importa dove gioco»

Nonostante l’interesse dei grandi club, Manzambi vuole restare con i piedi per terra. «Non ho una squadra dei sogni. Voglio semplicemente giocare a calcio, indipendentemente dal club o dal campionato. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e continuare a far parte della Nazionale».

Parole che lasciano anche aperta la porta a una permanenza nella sua attuale squadra. «I tifosi non devono preoccuparsi: al momento sono ancora un giocatore del Friburgo», ha detto sorridendo. Il suo contratto con il club tedesco è valido fino al 2030.

Se al Friburgo è ormai un titolare fisso, in Nazionale Manzambi ha finora avuto soprattutto un ruolo da subentrante.

Una situazione che il giovane centrocampista accetta con serenità: «Ho grande fiducia nell’allenatore. Abbiamo tanta qualità in squadra e abbiamo disputato un’ottima campagna di qualificazione. Quando vengo chiamato in causa sono pronto, ma anche quando non gioco sostengo sempre i miei compagni».

Anche il ruolo in campo non rappresenta un problema per lui: «Gioco dove mi mette il mister. A Friburgo ho giocato spesso da numero sei, mentre in Nazionale più sull’esterno. Cerco semplicemente di fare ciò che l’allenatore si aspetta da me».