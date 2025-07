Martin Blaser lancia la nuova stagione dei bianconeri. KEYSTONE

Il Lugano fissa obiettivi ambiziosi per la stagione 2025-26, mirando a entrare nelle prime 6 della Super League, vincere la Coppa Svizzera e qualificarsi per una competizione europea.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano ha annunciato gli obiettivi per la stagione 2025-26: entrare nelle prime 6 della Super League, vincere la Coppa Svizzera e qualificarsi per una fase di campionato europeo, con un budget di 30 milioni di franchi.

Il CEO Martin Blaser ha spiegato che, nonostante il club venga paragonato a squadre come Basilea e YB, la loro disponibilità economica è simile a quella del Lucerna, e che l'UEFA limita le spese per partecipare alle Coppe europee.

La stagione 2025-26 segnerà l'ultima a Cornaredo per il Lugano, con l'apertura dell'AIL Arena prevista per il 29-31 maggio, ma senza partite inaugurali, e con un numero di abbonamenti che ricalca quelli della stagione precedente. Mostra di più

Il Lugano ha annunciato, durante la tradizionale conferenza stampa di inizio stagione al LAC, gli obiettivi per la stagione 2025-26: entrare nelle prime 6 della Super League, raggiungere la finale di Coppa Svizzera (e vincerla), e qualificarsi per una fase di campionato europeo.

Questi traguardi ricalcano gli obiettivi della stagione precedente, dove si puntava al terzo posto in Super League. Per raggiungere questi obiettivi, il club bianconero avrà a disposizione un budget di 30 milioni di franchi, esclusi i premi UEFA.

Blaser: «Le disponibilità come quella del Lucerna»

Sull'aspetto economico, Martin Blaser ha precisato: «In Svizzera interna veniamo considerati un club senza limiti. Ho sentito che ci accostano a società come Basilea e YB, ma in realtà abbiamo una disponibilità come quella del Lucerna».

«L'UEFA ti permette di sforare di 60 milioni complessivi in 3 anni, quindi non è che non vogliamo spendere, ma se vogliamo partecipare alle Coppe europee semplicemente non possiamo», ha riferito il CEO.

L'ultima stagione prima dell'AIL

Questa sarà l'ultima stagione del Lugano a Cornaredo. I lavori per l'AIL Arena stanno procedendo e si prevede che l'apertura al pubblico avverrà nel weekend del 29-31 maggio 2026, sebbene non siano in programma partite inaugurali.

Nonostante il diritto di prelazione per la stagione successiva, al momento non si sono registrati aumenti significativi nelle vendite degli abbonamenti, che secondo Blaser ricalcano i numeri della scorsa stagione.

