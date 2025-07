Chelsea Imago

Il Chelsea è la prima squadra a conquistare il nuovo Mondiale per Club.

Swisstxt

I Blues hanno clamorosamente battuto 3-0 il favoritissimo PSG in finale, portando a casa il secondo trofeo in stagione dopo la Conference League. Grande protagonista del match è stato Palmer che dapprima ha firmato due gol in fotocopia, battendo Donnarumma con due fendenti rasoterra, e poi ha messo la ciliegina sulla sua prestazione con un bellissimo assist per il terzo gol di Joao Pedro. Male, dall'altra parte, gli uomini di Luis Enrique, lontani parenti della squadra che aveva incantato finora