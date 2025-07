Cole Palmer KEY

Sarà il Chelsea a sfidare il Fluminense nella prima semifinale del Mondiale per Club.

Swisstxt

A Philadelphia, sotto gli occhi dei 65’782 spettatori accorsi, gli inglesi si sono imposti per 2-1 sul Palmeiras grazie a Palmer e a un autogol. Dominato il primo tempo, che ha visto proprio la stella 23enne siglare la rete dell’1-0, nel secondo i brasiliani hanno preso d’assalto la metà campo londinese, trovando poi la via del gol al 53’ con Estevao. A rivelarsi decisivo in negativo è stato il portiere dei sudamericani Weverton: il 37enne ha deviato nella propria porta un cross di Gusto all'83'.